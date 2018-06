Külföld, Videók :: 2018. június 1. 10:07 ::

Nem sikerült az IMF-et hatalomra juttatni, végül mégis M5S-Liga-kormány lesz Olaszországban

Giuseppe Conte elfogadta a kormányalakítási megbízatást az államfőtől, az új olasz kormány péntek délután teszi le esküjét – jelentette be az olasz elnöki palota csütörtök este. Az államfő újabb kormányalakítási megbízatást adott az 54 éves jogásznak.



Giuseppe Conte (fotó: Angelo Carconi/EPA/Shutterstock)

A miniszterelnök röviddel ezután be is mutatta kormányát: Luigi Di Maio, az Öt Csillag Mozgalom (M5S) vezetője a gazdasági fejlesztési, jóléti és munkaügyi tárcák élére került, Matteo Salvini, a Liga vezetője a belügyminisztériumot kapta meg, és mindketten egyben miniszterelnök-helyettesek is lesznek.

Az M5S és a Liga majdnem ugyanannyi tárcát kapott.

A külügyminiszter az EU-szakértő Enzo Moavero Milanesi lett. Paolo Savona, akit az államfő korábban túlzottan Európa-ellenesnek tartott és megvétózta pénzügyminiszteri jelölését, EU-ügyi miniszter lett. Külön tárca nélküli minisztert neveznek ki Dél-Olaszország felzárkóztatására, valamint a fogyatékkal élők segítésére.

Giuseppe Conte kijelentette, hogy az M5S-Liga kormány megvalósítja a két párt közti kormányszerződést, és jobbá teszi az olaszok életét.

A 65. olasz kormány pénteken 16 órakor teszi le esküjét.

(MTI)