Külföld :: 2018. június 2. 18:42 ::

Erdogan kiadta a kormányzóknak és a rendőrségnek az ukázt: érvényt kell szerezni az Uber betiltásának

A török elnök kiadta a parancsot: mindenki dolgozzon az Uber minél teljesebb betiltásán.

Recep Tayyip Erdogan török elnök nemrég betiltotta az Ubert Törökországban, most pedig a kormányzókat és a rendőrséget is felszólította, segítsenek érvényt szerezni a tiltásnak. "Az Ubernek vége van. Nincs többé ilyen dolog Törökországban", monta az elnök egy vacsora után Isztambulban. "Csak Európában létezik, nem érdekel. Meghoztuk a döntést." Az elnök a taxisokat is felszólította, javítsák a szolgáltatásuk minőségét. Az Uber a betiltás után arról beszélt, vannak szövetséges üzletembereik az országban, és hosszú távú céljaik vannak. A török állam bírsággal sújtja az Uber-sofőröket: 50 büntetőpont jár érte, amit 3000 török lírával lehet csak eltörölni, ami 180 ezer forintot jelent.

(HVG)