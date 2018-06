Szombaton negyven, két nap alatt összesen nyolcvan politikai foglyot engedtek szabadon a hatóságok Venezuelában Nicolás Maduro elnök döntése alapján – jelentette be az állami televízióban Jorge Rodríguez tájékoztatási miniszter.

Rodríguez arról nem beszélt, hogy még hány politikai fogoly szabadulhat ki. Pénteken kiengedték a börtönből az ellenzék több kulcsfiguráját is, így Daniel Ceballost, San Cristóbal korábbi polgármesterét és Ángel Vivas nyugalmazott tábornokot is.



Angel Vivas nyugalmazott tábornok, miután szabadon bocsájtották (fotó: MTI/EPA )

Szombaton visszanyerte szabadságát a több mint egy éve bebörtönzött Gilber Caro képviselő is, akit hazaárulással és katonai fegyverek ellopásával vádoltak. Kiszabadult Raúl Emilio Baduel is, aki a szintén bebörtönzött Raúl Isaías Baduel tábornok fia. Az idősebb Baduelt tavaly tavasszal fosztotta meg rangjától Maduro arra hivatkozva, hogy a tábornok összeesküvésben vett részt. Fia már négy éve börtönben ült, mert a vád szerint lázadást szított, és államellenes összeesküvést szervezett. Elhagyhatta a börtönt Wilmer Azuaje is, aki korábban szintén ellenzéki parlamenti képviselő volt.