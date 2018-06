Az amerikai elnök úgy gondolja, hogy „abszolút joga van ahhoz, hogy (elnöki) kegyelemben részesítse saját magát” – politikájának bírálói ezzel nem értenek egyet.

A republikánus párti Trump hétfőn közzétett Twitter-üzenetében írt a Robert Mueller különleges ügyész által az amerikai elnökválasztásba való feltételezett orosz beavatkozás ügyében folytatott vizsgálattal kapcsolatban. “Ahogy azt számos jogtudós is elmondta, abszolút jogom van ahhoz, hogy (elnöki) kegyelemben részesítsem magam, de miért is tennék ilyet, amikor semmi rosszat nem tettem?” – fogalmazott az amerikai elnök, megismételve, hogy az esetleges orosz befolyást firtató vizsgálatot továbbra is “boszorkányüldözésnek” tartja.

As has been stated by numerous legal scholars, I have the absolute right to PARDON myself, but why would I do that when I have done nothing wrong? In the meantime, the never ending Witch Hunt, led by 13 very Angry and Conflicted Democrats (& others) continues into the mid-terms!