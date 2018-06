Külföld :: 2018. június 5. 09:29 ::

Trumpék Venezuela tagságának felfüggesztését kérik az Amerikai Államok Szervezetéből

Az Egyesült Államok követelte hétfőn Venezuela tagságának felfüggesztését az Amerikai Államok Szervezetéből (OAS), mert a dél-amerikai országban Washington szerint csorbultak a demokratikus értékek.

Mike Pompeo amerikai külügyminiszter az OAS éves találkozóján Washingtonban megismételte az amerikai kormány e követelését a szervezet alapokmánya alapján, mely a felfüggesztést lehetővé teszi, ha „egy tagállam alkotmányellenes módon aláássa a demokratikus rendet”.

Mike Pence amerikai alelnök már a májusi venezuelai elnökválasztás előtt sürgette Venezuela tagságának felfüggesztését. Május 20-án alacsony részvétel mellett ugyan, de a hivatalban lévő elnök, az 55 éves Nicolás Maduro a voksok 68 százalékával győzött a választáson. Az amerikai alelnök kijelentette, hogy a választások nem voltak sem szabadok, sem tisztességesek, ezért a választási eredmény is törvénytelen.

Pompeo hangsúlyozta, hogy a felfüggesztés világos üzenettel szolgálna Caracas számára, amivel az OAS kinyilvánítaná: csakis szabad és tisztességes választásokkal maradhat az ország a nemzetközösségben. Az Egyesült Államok, Kanada, Mexikó, Brazília, Chile, Argentína és Peru javaslatot tett egy határozattervezetre az OAS gyűlésén, ami felszólítja a tagállamokat, hogy ne ismerjék el az „alkotmányellenes” venezuelai elnökválasztás eredményét.

A hét ország emellett sürgette a szervezetet, hogy az alapokmány szellemének megfelelően vezessen be olyan mechanizmust, amely szavatolja a képviseleti demokrácia védelmét. Mike Pompeo emellett sürgette az OAS-tagállamokat, hogy az Egyesült Államokhoz hasonlóan hozzanak szankciókat Venezuelával szemben. Az alapokmány 21-es cikkelye szerint a 35 tagú OAS rendkívüli közgyűlése felfüggesztheti egy adott ország tagságát.

A venezuelai elnökválasztás eredményét az Európai Unió mellett több latin-amerikai ország és az Egyesült Államok sem ismeri el. Valamennyien a demokrácia aláásásával vádolják a szocialista elnököt, aki a legnagyobb ellenzéki tömörülés bojkottja mellett megtartott voksoláson így is a szavazatok mintegy kétharmadát szerezte meg.

A választás másnapján Donald Trump amerikai elnök újabb Venezuela elleni szankciókról írt alá rendeletet. Az új büntetőintézkedések megtiltják az amerikai állampolgároknak, hogy kereskedelmi tevékenységet folytassanak, vagy a venezuelai olajiparból vagy más ágazatokból származó vagyontárgyakat felvásároljanak. Az Egyesült Államok példáját követve Kanada is újabb szankciókkal sújtotta Venezuelát, és Brüsszel is bejelentette, hogy újabb büntetőintézkedéseket vezet be ellene. Az EU januárban már több venezuelai vezető számára megtiltotta a beutazást az unió tagországaiba, és befagyasztotta bankszámláikat.

Venezuela történetének legsúlyosabb alkotmányos, politikai és gazdasági válságát éli. Az ország szinte kizárólag kőolajat exportál, és az olaj árának esése és a korrupció miatt a gazdaság összeomlott, elszabadult az infláció, melyet szakértők jelenleg 13 000 százalékosra becsülnek éves szinten. Emellett az ellenzéki többségű parlamentet a hatalom teljesen ellehetetlenítette.

(MTI)