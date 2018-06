Külföld :: 2018. június 6. 19:03 ::

Londonban sem járt sikerrel a gázai mészáros

Az izraeli miniszterelnök szerint "korántsem nevezhetők békésnek" a Gázai övezetben folyó tüntetések – Benjámin Netanjahu, aki szerdán Londonban Theresa May brit kormányfővel tárgyalt, azt hazudta, hogy Izrael a gázai övezeti megmozdulásokra adott válaszlépései során minden tőle telhető módon igyekszik a minimálisra csökkenteni a sérülések számát, de az izraeliek életét is meg kell óvnia.



May és Netanjahu megbeszélést folytat a londoni kormányfői rezidencián, a Downing Street 10-ben 2018. június 6-án (fotó: MTI/EPA Pool/Simon Dawson)

Theresa May ugyanakkor London mélységes aggályainak adott hangot a Gázai övezet és Izrael határán zajló összecsapások áldozatainak magas száma miatt. A brit kormányfő a Downing Streeten tartott megbeszélés sajtónyilvános részében kijelentette: Nagy-Britannia maradéktalanul elismeri Izrael jogát a szélsőségesek és a terroristák elleni önvédelemhez, de az övezetben egyre romlik a helyzet, és az összecsapásokban már száz palesztin vesztette életét. May az újságírók és a kamerák előtt lezajlott, jól érzékelhetően feszült párbeszéd során úgy fogalmazott: tárgyalásos úton kell elérni a gázai helyzet enyhülését, és tárgyalni kell arról is, hogy miként lehet visszajutni arra a pontra, amelyről kiindulva el lehet érni az Izrael és a majdani palesztin állam együttes létezését biztosító kétállami megoldást.

Netanjahu azonban válaszában visszatért a gázai demonstrációk kérdésére, mondván: a tiltakozókat az övezetet irányító Hamász “fizeti és kényszeríti" arra, hogy próbáljanak áttörni a határon és izraelieket gyilkoljanak meg. "Ez nem erőszakmentes tiltakozás, hanem annak épp az ellenkezője" – mondta az izraeli miniszterelnök. Hozzátette: a probléma valódi gyökere az, hogy a Hamász alapvető célja Izrael megsemmisítése.

Netanjahu jelenlegi európai körútján – amelynek során Berlinben és Párizsban is járt – a brit sajtó szerint mindenekelőtt arra próbálja rávenni a legnagyobb európai országok vezetőit, hogy az Egyesült Államokhoz hasonlóan ők is vonuljanak ki az iráni nukleáris fejlesztési program korlátozásáról kötött többhatalmi megállapodásból.

Theresa May azonban az izraeli miniszterelnökkel tartott szerdai találkozóján megerősítette azt a többször is hangoztatott londoni álláspontot, amely szerint Nagy-Britannia – Németországgal és Franciaországgal együtt – változatlanul elkötelezett a megállapodás fenntartása mellett, mindaddig, amíg az egyezményből eredő kötelezettségeihez Irán is tartja magát. London, Berlin és Párizs töretlen meggyőződése szerint így lehet a leghatékonyabban megakadályozni, hogy Irán nukleáris fegyvert fejlesszen ki – tette hozzá a brit miniszterelnök. Theresa May szerint azonban az európai szövetségesek elismerik azt is, hogy Iránnal kapcsolatban “vannak kezelendő problémák", köztük a Szíriában és Jemenben kifejtett "destabilizáló" iráni tevékenység, és a ballisztikus rakéták fejlesztése.

(MTI nyomán)