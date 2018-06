Külföld :: 2018. június 7. 11:11 ::

Az új olasz kormány véget vetne annak, hogy a betolakodók egy része randalírozik, a másik része szállodában tévézget

Teljesen lezárt táborokban akarja elhelyezni a kiutasítandó bevándorlókat Matteo Salvini olasz belügyminiszter, és a tengeren migránsokat mentő civil szervezetekkel szemben szigorításra utalt Danilo Toninelli, a kormányzó Öt Csillag Mozgalom (M5S) politikusa is szerdán.



Matteo Salvini, a Liga párt vezetője, miniszterelnök-helyettes és belügyminiszter az új olasz kormány beiktatási ünnepségén a római elnöki rezidencián, a Quirinale-palotában 2018. június 1-jén (Fotó: MTI/AP/Gregorio Borgia)

Matteo Salvini kitoloncolási központokról beszélt, és nem pontosította, hogy kizárólag az illegális bevándorlókra gondol-e. „Az emberek nem akarják többet látni, hogy (a bevándorlók) reggel 8 órakor elhagyják a tábort, este tízkor térnek vissza, és napközben senki sem tudja, mit csinálnak, csak randalíroznak” – idézte az olasz sajtó Matteo Salvinit. A Liga – a másik kormánypárt – vezetője hozzátette, hogy a párt által vezetett tartományok elnökei „alig várják”, hogy zárt táborok működjenek.

Az eddigi gyakorlat szerint Olaszországban a menedékkérők, az illegális bevándorlók és a már kiutasításra ítélt személyek egy részét is táborokban helyezték el, gyakran ugyanabban, amelyeket napközben szabadon elhagyhatnak. Másokat – főleg menedékkérelmük elbírálására váró bevándorlókat – eddig szállodákban helyezték el: Salvini elfogadhatatlannak nevezte, hogy „semmit téve szállodákban, tévénézéssel töltsék az idejüket”.

Matteo Salvini elmondta, az Itáliában jogtalanul tartózkodó bevándorlók kiutasítása érdekében felül akarja vizsgálni a Tunéziával és Líbiával korábban kötött kétoldalú kitoloncolási megállapodásokat. Bejelentette, hogy a következő napokban elsőként Tunézia belügyminiszterével akar találkozni. Matteo Salvini vasárnap úgy nyilatkozott, hogy Tunézia bűnözőket exportál Olaszországba.

Az olasz belügyminiszter azt is bejelentette, hogy a nyáron biztonságossá akarja tenni az olasz tengerparti strandokat a mindenféle használati cikket árusító bevándorlók kizárásával. Olasz sajtóértesülések szerint az új római kormány az olaszországi kikötők lezárását mérlegeli a civil szervezetek Földközi-tengeren tevékenykedő hajói előtt. Ezt már a korábbi balközép olasz kormány is be akarta vezetni, de a nemzetközi konvenciók megsértésétől tartva végül is a tavaly nyáron bevezetett magatartási kódexszel szabályozta a szervezetek munkáját.

Ezzel kapcsolatban Danilo Toninelli infrastrukturális miniszter, az M5S politikusa úgy nyilatkozott, „a tengeren hatályos (mentési) jog mellett a biztonsághoz való jog is létezik”. Az Il Messaggero római napilap szerint az M5S-Liga kormányt Ausztrália szigorú migrációs politikája vonzza.

A kormány el akarja kerülni, hogy Dél-Olaszország hatalmas menekülttáborrá változzon, ezért minél gyorsabb intézkedéseken dolgozik az Afrikából induló migránsok és a migránsokat segítő civil szervezetek leállítására. Matteo Salvini többször is „innovatív” migrációs politikáról beszélt, ez az Il Messaggero szerint ahhoz kötődhet, amit információk szerint az EU-soros elnökeként Ausztria készül bemutatni.

(MTI nyomán)