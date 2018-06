Külföld, Elcsatolt részek :: 2018. június 8. 13:46 ::

Kommunista ügynök marad a cseh kormányfő Pozsonyban, hiába fordult a tót Legfelsőbb Bírósághoz

Elutasította a tót Legfelsőbb Bíróság Andrej Babis cseh kormányfő legújabb fellebbezését abban a hosszú évek óta húzódó perben, amelyet Babis az őt ügynökként számon tartó "szlovák" Nemzeti Emlékezet Hivatala (ÚPN) ellen indított.

A Legfelsőbb Bíróság a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség jelentése szerint Babisnak most azt a fellebbezését utasította el, amelyet a cseh kormányfő márciusban nyújtott be a pozsonyi kerületi bíróság ugyanebben az ügyben hozott határozata ellen.

A döntésre - amely még május 31-én született meg, de csak most hozták nyilvánosságra - a cseh politikust képviselő Agner and partners ügyvédi iroda még nem reagált, mivel - mint mondták - ők hivatalos forrásból eddig még nem értesültek a fejleményekről.

Az Andrej Babis és az ÚPN között 2012-ben kezdődött peres eljárás előzménye, hogy az 1939 és 1989 közötti önkényuralmi rendszerek bűntetteinek dokumentációját és nyilvánosságra hozatalát végző intézmény közzétette az egykori csehszlovák kommunista Állambiztonság (StB) egy olyan listáját is, amelyen Andrej Babis a szervezet ügynökeként szerepelt. A tót származású cseh politikus személyiségi jogainak megsértésére hivatkozva pert indított az ÚPN ellen, azt állítva, hogy neve jogosulatlanul szerepelt az StB listáin. Az ügyben először a pozsonyi járási, majd kerületi bíróság hozott döntést, majd a fellebbezések és panaszok nyomán az ügy a Legfelsőbb Bíróság, aztán az Alkotmánybírósághoz is eljutott. Az utóbbi 2017 októberében - eljárási hibákra, jogtalanul felvett tanúvallomásokra hivatkozva - semmisnek mondta ki az előző ítéleteket, és az ügyet újratárgyalásra visszautalta a kerületi bírósághoz, amely az idén februárban elutasította Andrej Babis panaszát. A cseh kormányfő márciusban ez ellen fellebbezett, és a Legfelsőbb Bíróság most ezt a keresetet utasította el.

Babis korábban jelezte: ügyét akár az Emberi Jogok Európai Bíróságáig is kész elvinni.

(MTI nyomán)