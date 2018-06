Külföld :: 2018. június 16. 19:50 ::

Németország fegyverek hordozására is alkalmas izraeli drónokat bérel a terrorállamtól

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök köszönetet mondott Angela Merkel németországi kancellárnak, amiért létrejött az üzlet, melynek keretében Berlin hozzávetőleg 1,2 milliárd dollár értékben bérel Izraeltől katonai drónokat.

Netanjahu elmondta, hogy a német parlament által is jóváhagyott megállapodás – mely egyes források szerint kilenc esztendőre szól – tovább erősíti Németország és Izrael kapcsolatait.

„Személyesen akarok köszönetet mondani Merkel kancellárnak, akivel csupán 10 nappal ezelőtt beszéltem az üzletről. Akkor azt mondta nekem, a parlament elé viszi [a drónok bérléséről szóló megállapodást], és íme, megtette. Ez egy hatalmas üzlet, melynek hatása van elsősorban a mi védelmi iparunkra és az izraeli gazdaságra, de a folyamatosan erősödő biztonsági kapcsolatokra is a két ország között. Németország segíti Izraelt és Izrael szintén segíti Németországot” – áradozott az izraeli kormányfő.



Heron-TP típusú drón a Berlin Air Show-n 2016. május 31-én (fotó: Reuters)

Az elfogadott megállapodás keretében öt izraeli gyártmányú, Heron-TP típusú, rakéták hordozására is alkalmas felderítő drónt vesznek bérbe a németek. Teszik ezt mindaddig, amíg az európai építésű, hasonló felderítő drónok 2025 körül szolgálatba nem állnak. A Tel Aviv-i rezsim addig is gondoskodik a kezelő személyzet képzéséről, továbbá a program működtetéséhez szükséges infrastrukturális és logisztikai feltételeket is biztosítja.

Az egyezség megkötését tavaly a Német Szociáldemokrata Párt ellenezte, mivel a német haderő jelenleg más típusú drónokat használ, olyanokat, amelyek fegyverrel nem szerelhetők fel.

Német parlamenti források szerint a program éves költsége 250 millió euró. A jelenleg használt, fegyverek hordozására nem alkalmas, régebbi típusú felderítő drónok használata éves szinten 70 millió euróba kerül Németország számára.

A nyélbe ütött megállapodás azért is keltett különös figyelmet, mert az izraeli kormányfő korrupciós vádakkal néz szembe három, nukleáris csapásmérő képességgel is rendelkező német tengeralattjáró beszerzése kapcsán.

Az elmúlt két évtizedben Izrael hat tengeralattjárót rendelt meg Németországtól, melyek közül az utolsó leszállítása 2018 vége felé történik majd meg.