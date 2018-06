Ausztria felszólította a németországi kormányt, tisztázza azokat a sajtóban megjelent híreszteléseken alapuló vádakat, amelyek szerint a „német” titkosszolgálat 1999 és 2006 között kiterjedt felderítő tevékenységet folytatott Ausztriában.

„Természetesen szeretnénk tudni, kit figyeltek meg, mikor ért véget a megfigyelés, és az is természetes, hogy teljes bizonyossággal tudni akarjuk, a kémkedés véget ért-e” – közölte Sebastian Kurz.



Fotó: Hannibal Hanschke / Reuters

A Profil riportjából az tűnik ki, hogy a megfigyelt személyek és intézmények köre meglehetősen széles. A kémkedés állítólag érintette többek közt a szövetségi kancellár hivatalát, a Védelmi Minisztériumot és a Külügyminisztériumot, valamint más fontos intézményeket is. A Szövetségi Hírszerző Szolgálat a Profil cikke szerint 75 nagykövetséget és különböző diplomáciai missziókat is megfigyelt. Mi több, olyan bécsi székhelyű nemzetközi szervezetek, mint az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség, az ENSZ Ipari Fejlesztési Szervezete, is a németországi titkosszolgálat érdeklődésének homlokterében állt. De állítólag célkeresztbe kerültek magáncégek, így bankok, illetve fegyvergyárak is.