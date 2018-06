Külföld :: 2018. június 18. 19:06 ::

Egy volt izraeli minisztert Irán javára történő kémkedéssel gyanúsítanak a zsidó államban

Gonén Szegev volt minisztert már több mint egy hónapja hazaszállították Afrikából, majd letartóztatták Izraelben „az ellenségnek háború idején való segítségnyújtás és az Izrael Állam elleni kémkedés bűncselekménye elkövetésének gyanújával”. Három nappal ezelőtt, a nyomozás lezárulását követően, a jeruzsálemi ügyészség már be is nyújtotta ellene a vádiratot a bíróságnak. Az ügyészség egyben indítványozta a bíróságnak Szegev előzetes letartóztatásának meghosszabbítását - írja a Má’áriv című izraeli napilap.



Gonén Szegev (fotó: Éli Deszá)

Az államellenes kémkedéssel gyanúsított Szegev az elmúlt években, sok más izraeli állampolgárral együtt, Nigériában kevert-kavart, ám közvetlenül a letartóztatása előtt, 2018 májusában Egyenlítői Guineába utazott, ahol a repülőtérről nem engedték belépni az afrikai ország területére, hanem az ottani hatóságok lefogták, majd az Izraeli Rendőrség kérésére a zsidó államba kitoloncolták… A volt minisztert már a lodi Ben Gurion Nemzetközi Repülőtéren letartóztatták, s ellene az Általános Biztonsági Szolgálat (Sábák) és az Izraeli Rendőrség azonnal megindította a nyomozást, miután előtte az izraeli kémelhárítás földerítette, hogy az elmúlt években rendszeres kapcsolatot tartott fenn az iráni titkosszolgálattal, s ügynökeinek információkat szolgáltatott az Izrael elleni tevékenységük előmozdítására.



Gonén Szegev az Izraeli Rendőrség kezei között néhány az Afrikából történt hazaszállításakor (fotó: Járiv Katz)

Az Izraeli Rendőrség közlése szerint a nyomozás során kiderült, hogy az irániak beszervezték Gonén Szegevet, s akkortól kezdve a perzsa állam titkosszolgálatának ügynökeként tevékenykedett Izrael biztonsága ellen. A volt izraeli miniszter és a perzsa titkosszolgálat közti első kapcsolatfölvételre 2012-ben került sor Irán nigériai nagykövetségén, majd ezt követően kétszer is Iránba utazott, ahol találkozott megbízóival. De nem csak Iránban, hanem a nagyvilág más országaiban is összejött az iráni titkosszolgálat embereivel az ügynöki munka egyeztetése végett szállodákban és bérelt lakásokban. Az izraeli hatóságok szerint Szegev rejtjeles üzenetek továbbítására alkalmas telefonkészüléket is kapott az irániaktól. Az egykori energiaügyi miniszter többek között az izraeli energiagazdálkodásra, s biztonsági kockázattal bíró különféle létesítményekre vonatkozó információkat is továbbított Iránnak.



Gonén Szegev izraeli letartóztatásban, 2005-ben (fotó: Járiv Katz)

Gonén Szegev 1956-ban született Izraelben, az eredeti foglalkozását tekintve orvos. Az 1990-es évek elején a Refáél Éjtán, egykori vezérkari főnök alapította Cómet (csomópont – צמת) nevű szélsőjobboldali pártban kezdte a politizálást, került be a parlamentbe, majd a pártalapítóval támadt nézeteltérés következtében két parlamenti frakciótársával együtt a Cómetből kiválva létrehozta a Ji’úd (küldetés - ייעוד) nevű frakciót. Jichák Rabin munkapárti kormányához csatlakozva 1995-ben Gonén Szegev energia- és infrastruktúraügyi miniszter lett. Miután kikerült az izraeli parlamentből, Szegev üzletemberként az energiaszektorban tevékenykedett.

Egyébként Gonén Szegevnek már volt alkalma megismerkedni az izraeli börtönök világával, mert a politikai pályafutása utáni években útlevél-hamisítás bűncselekményének elkövetése, illetve kábítószer-csempészés kísérlete miatt a 2000-es évek elején ötévi börtönbüntetésre ítélték. Valószínűleg az Irán javára való mostani kémkedésért sem fog rövidebb ideig tartó börtönbüntetést kapni.

Hering J. – Kuruc.info