Az amerikai elnök pénteken megfenyegette Európát, hogy 20 százalékos vámot vet ki az Európai Unióból importált autókra, ha az európaiak nem bontják le gyorsan az amerikai termékeket sújtó vámokat és kereskedelmi akadályokat.

Donald Trump a Twitteren közzétett üzenetében arra szólította fel az európai vállalatokat, hogy inkább az Egyesült Államokban gyártsák autóikat, ne az Európai Unióból exportálják azokat. Az európai autógyártók árfolyama csökkent a fenyegetés elhangzása után: a Fiat Chrysler több mint 3 százalékos, a BMW 2 százalékos, a Daimler és a Volkswagen pedig 1 százalékos mínuszba került.

Based on the Tariffs and Trade Barriers long placed on the U.S. and it great companies and workers by the European Union, if these Tariffs and Barriers are not soon broken down and removed, we will be placing a 20% Tariff on all of their cars coming into the U.S. Build them here!