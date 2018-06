Külföld, Bevándorlóbűnözés :: 2018. június 22. 20:27 ::

Végleg bezárnak egy népszerű svéd zenei fesztivált - és még csak ki sem merik mondani, hogy kik miatt

A Bravalla Zenei Fesztivál Svédország egyik legjelentősebb négynapos zenei rendezvénye - de csak volt. Az ok: tavaly 27, a fesztiválon részt vevő nő tett feljelentést szexuális zaklatás miatt. Mivel a szervezők nem tudják szavatolni a résztvevők biztonságát, ezért a rendezvényt többé nem tartják meg - adja hírül az RT.



Kajsa Apelqvist, a fesztivált szervező FKP Scorpio cég közönségkapcsolatokért felelős képviselője a Norrköpings Tidningar című lapnak nyilatkozva közölte: „Elkeserítő döntést kellett meghoznunk, azonban a helyzet az, hogy nem vagyunk képesek oly módon megszervezni a fesztivált, ami minden résztvevő számára megfelelő lenne.” A lényeg kimondását érezhetően kerülő pr-ost az újságírók ezután a tavalyi szexuális jellegű támadásokról kérdezték. Apelqvist ezúttal is kerülgette a forró kását: „Mindig is mondtuk, hogy ez (mármint a szexuális zaklatások ügye) nem a fesztivál problémája, hanem társadalmi probléma. Hogy miképpen tudjuk a rendezvényre látogatók biztonságát szavatolni, ezen továbbra is dolgozunk, és ezt a ténykedést nem is fogjuk befejezni” – jelentette ki a svéd rendezvényszervező cég képviselője.

A tavalyi fesztivált követően négy nő szexuális erőszak, 23 pedig szexuális zaklatás miatt tett feljelentést a rendőrségen. 2016-ban öt erőszak és 12 molesztálási eset történt a rendezvényen.



Folkert Koopmans, az FKP Scorpio rendezvényszervező cég igazgatója a tavalyi botrány után a következőképpen nyilatkozott: a fesztivál, amely a „zenéről szólt, majdnem teljesen a bűnözésről és erőszakról kezdett szólni”.

A Stocholmban és Svédország más városaiban rendezett hasonló zenei fesztiválokon az utóbbi években nagymértékben megnőtt a szexuális jellegű bűncselekmények száma. A 2014-2016 közötti időszakban több médium is arról számolt be, hogy ugyan a rendőrség tisztában volt azzal, hogy migráns fiatalok bandái bántalmazták a nőket a rendezvényeken, azonban jelentéseikben „öncenzúrát” alkalmazva elhallgatták ezt a tényt. Egy helyi újságot is számosan kritikával illettek, mivel állítólag információkat hallgatott el az erőszakoló és zaklató migránsokat érintő rendőrségi vizsgálattal kapcsolatban. Azonban mind a lap, mind a rendőrség határozottan tagadta, hogy bármiféle tényt is ellepleztek volna.

Emma Knyckare-nek, a közkedvelt svéd komikusnak sikerült egy teljesen téves következtetést levonni a svéd zenei fesztiválokon és másutt is erőteljesen szaporodó szexuális zaklatásokból és erőszakból. 2017 novemberében, amikor már tudni lehetett, hogy a 2018-as Bravalla Zenei Fesztivál elmarad, azt javasolta, hogy helyette rendezzenek „férfimentes” zenei rendezvényt. Értjük: a férfiakat úgy általában ki lehet rekeszteni, a migránsokat nem...

