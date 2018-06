Külföld :: 2018. június 26. 18:10 ::

Afrikának sem kell a saját szemete - egyetlen ország sem akar EU-s migránstábort a területén

Az olasz belügyminiszter szerint egyelőre egyetlen észak-afrikai országot se sikerült meggyőzni arról, hogy ott legyen az EU befogadóközpontja. Matteo Salvini hétfőn Líbiában tárgyalt, eredménytelenül. Az Európán kívüli táborokat a magyar és osztrák kormány is támogatja, a franciák viszont ellenzik. Az osztrák belügyminiszter szerint fel kell készülni arra, hogy a Földközi-tenger után újra a Balkánon erősödik a migráció.

Az osztrákok már a határzárra készülnek Szlovénia közelében. Még egy speciális migráns-rendfenntartó alakulatot, a Pumát is létrehozták. A Balkán irányából jelenleg is hetente több mint százan érkeznek, az osztrák belügyminiszter pedig attól tart, hogyha a Földközi-tengeren szigorodik az ellenőrzés, és Szíriában újra véres harcok kezdődnek, akkor a migránsok visszatérnek a balkáni útvonalra.

„Az emberekben félelmet kelt, amikor a politikusok engedélyezik a törvénytelenségeket, vagy egyszerűen csak nem teljesítik a kötelezettségüket, és nem védik meg az ország határát. Az én álláspontom egyszerű. Egy határvédelemre képtelen ország megbízhatatlan, és Ausztria nem ilyen” – mondta a Herbert Kickl osztrák belügyminiszter.

A Földközi-tengeri uniós őrjáratok szigorítása azóta téma, hogy az új olasz kormány nem engedi kikötni az Európa-gyilkos szervezetek migránsszállító hajóit, "csak" - sajnos - az EU hivatalos Földközi-tengeri missziójának az egységeit.

Az olasz kormány észak-afrikai befogadóközpontokkal vetne véget a Földközi-tengeri taxiztatásnak. A tengeren tilos lenne hajóval elindulni, amíg valaki nem regisztrált a líbiai táborban és nem kapott uniós engedélyt a beutazásra.

„Néhány európai ország, köztük Franciaország azt javasolta, hogy ezek a befogadóközpontok legyenek Európában, például Olaszországban. Ez probléma lenne, mert nem állítaná meg a migrációt. Mi ehelyett azt javasoltuk, hogy a befogadóközpontokat Líbia déli határán hozzák létre. Európán belüli táborokkal a probléma nem oldódik meg” – mondta Matteo Salvini olasz belügyminiszter.

Az észak-afrikai táborok ötletét egyébként eredetileg Orbán Viktor vetette fel még 2016-ban. Ahogy akkor, az észak-afrikai országok most is határozottan elutasítják ezeket a terveket, pedig már Egyiptommal, Líbiával és Tunéziával is voltak tárgyalások.

(HírTV nyomán)