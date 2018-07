Külföld :: 2018. július 1. 10:21 ::

134 év után bezárt a belgrádi főpályaudvar

Vasárnaptól nem közlekedik többé vonat a belgrádi főpályaudvarról, 134 év után bezárták a szerb főváros központjában található épületet, ezentúl egy külvárosi, a központ tehermentesítésére létrehozott pályaudvar lesz a végállomás.

Az 1884-ben emelt főpályaudvar műemlékvédelem alatt álló épülete a továbbiakban történelmi múzeumként működik tovább.

Az utolsó vonat szombaton 21 óra 45 perckor indult el Belgrád központjából, a Belgrád-Budapest nemzetközi járatot több tucatnyian búcsúztatták.

A központi pályaudvaron eddig naponta mintegy kétszáz személy- és teherszállító vonat fordult meg, a 16 nemzetközi, 56 helyközi és 90 helyi járat ezentúl a Prokop nevű külvárosi állomásról indul útnak, és itt lesz a végállomása is.

A központi pályaudvar felszámolása során a Száva folyó partján futó síneket felszedik, és az ott található melléképületeket is lebontják, a helyükön pedig a néhány éve elindított, Belgrád a vízen elnevezésű projekt objektumait húzzák fel.

A főpályaudvar bezárása ellen több szervezet is tiltakozott az utóbbi időben. Zorana Mihajlovic közlekedési miniszter azonban rámutatott, a vasútállomás kihelyezéséről már az 1970-es években is szó volt, az előkészületek pedig tíz éve kezdődtek meg, illetve akkor kezdték építeni a mostantól használt külvárosi pályaudvart is, így a központi pályaudvar bezárása senkit nem érhetett meglepetésként. A tiltakozók szerint viszont egyrészt nem elfogadható, hogy egy majdnem kétszáz éves épületet egy sokkal kisebb, és egyáltalán nem impozáns állomásépületre cserélnek, másrészt pedig a legnagyobb európai városokban is a központban van a fő vasútállomás, nem pedig a város egy félreeső részén, hiszen így a turistáknak is nehezebb lesz eljutniuk a városközpontba vagy a szállodájukba.

(MTI)