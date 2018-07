Külföld :: 2018. július 6. 08:22 ::

A tótok átköltöztetik a nagykövetségüket Tel-Avivból Jeruzsálembe - Budapest lépéshátrányba került

Amint az várható volt, a magukat Izraelnek szinte minden téren alávető visegrádi négyek a nagy testvért, Amerikát követve átköltöztetik a nagykövetségüket Tel-Avivból Jeruzsálembe. A napokban izraeli forrásra hivatkozva a magyarországi hírközlők közül csupán portálunk írta meg: Binjámin Netanjáhu izraeli kormányfő az elmúlt napokban külön-külön fölhívta telefonon a visegrádi négyek kormányfőit, s megsürgette őket, hogy most már ideje lenne áthelyezni a nagykövetségüket Tel-Avivból Jeruzsálembe. Az izraeli látogatáson tartózkodó Andrej Danko szlovák házelnök Ruvi Rivlin izraeli államelnökkel személyesen közölte, hogy Pozsony átköltözteti a nagykövetségét Jeruzsálembe - írja a hidabroot.com izraeli hírportál.

Az izraeli miniszterelnök utasításának elsőként a tótok tettek eleget, s ezzel bizony Magyarország kormányával és a többiekkel szemben tetemes lépéselőnyre tettek szert a zsidók kegyeinek hajhászása terén. Kíváncsian várjuk, hogy meddig késlekedik még az Orbán-kormány a magyar nagykövetség átköltöztetésével a nemzetközileg vitatott státuszú, s az 1980-as annektálás következtében a megszállt keleti városrészt is magában foglaló Jeruzsálembe.

A szlovák nagykövetség átköltöztetését a napokban hivatalos izraeli látogatáson tartózkodó Andrej Danko, a szélsőségesen magyarellenes Szlovák Nemzeti Párt elnöke, s egyben tót házelnök jelentette be Jeruzsálemben. Így Szlovákia lesz az első európai ország, amely ezt a lépést megteszi Amerika, Paraguay és Guatemala nyomán. A tót politikus személyesen Ruvi Rivlin izraeli államelnökkel közölte az országa nagykövetségének áthelyezésére vonatkozó döntést.



Milan Stech, Binjámin Netanjáhu és Andrej Danko az izraeli parlamentben (fotó: Bibi Fb-oldala)

Danko nem egyedül utazott az ígéret földjére, hanem Izrael Állam létrejöttének 70-ik és a néhai Csehszlovákia nevű műállam megalakításának 100-ik évfordulója tiszteletére elkísérte őt Milan Stech, a cseh parlament szenátusának elnöke. Andrej Danko azt is megígérte az izraeli vendéglátóknak, hogy Pozsony szlovák tájékoztatási és kulturális központot is nyit Jeruzsálemben (A központ majd szépen elmagyarázza a zsidóknak, hogy sokan mások mellett Liszt Ferenc is tót származású volt - H. J.)

A cseh és a tót politikussal való találkozója során Bibi sem fukarkodott a mézes-mázas szavakkal: "Közös a kultúránk, s ezért kiváló lehetőségek előtt állunk, de egyúttal nagy kihívásokkal is együtt szembe kell néznünk."

Hering - Kuruc.info