Közel kétszer annyi brit katona lesz Afganisztánban, mint eddig - Trump kérésére

Nagy-Britannia, az amerikai elnök kérésére, majdnem megduplázza katonai kontingensét Afganisztánban – jelentették hírügynökségek szerdára virradóra.

Theresa May brit kormányfő keddi bejelentése szerint 440 katonával egészítenék ki a dél-ázsiai országban már jelen lévő brit erőket, amelyek létszáma így 1100-ra nőne. „Az afganisztáni kiképző tanácsadó támogató műveletnek szánt további csapatokkal ismételten megerősítjük, hogy ha a NATO szólít, az Egyesült Királyság az elsők között válaszol a hívásra” – hangoztatta May. „A NATO ma is éppoly életerős, mint mindig is volt, elkötelezettségünk iránta sziklaszilárd. A szövetség bízhat az Egyesült Királyságban, hogy jó példával fog elől járni” – tette hozzá.

Úgy tudni, a csapaterősítésben a brit hadsereg Welsh Guards nevű egysége vesz részt. A 440 fős kontingens fele augusztusban, másik fele pedig 2019 februárjában érkezik meg Afganisztánba, ahol az idén októberben parlamenti választásokat tartanak. A közlés szerint a csapatokat Kabulba telepítik, és nem vesznek részt harci bevetéseken. A Resolute Support nevű afganisztáni NATO-misszióban tevékenykedő brit katonák az afgán fegyveres erők kiképzésében és támogatásában vesznek részt. Részben ők képzik ki a helyi biztonsági erőket a radikális iszlamista tálib lázadókkal, valamint az Iszlám Állam dzsihadista szervezettel szembeni harcra.

Trump tavaly jelentette be, hogy több ezer amerikai katonával növelné az Egyesült Államok erőit Afganisztánban, és NATO-partnereit, köztük Nagy-Britanniát is felszólította, erősítsék meg kontingenseiket a dél-ázsiai országban. A brit terveket egy nappal a NATO-tagországok állam- és kormányfőinek szerdán kezdődő kétnapos brüsszeli találkozója előtt ismertették. Megfigyelők szerint Donald Trump a találkozón ismételten felszólítja szövetségeseit, hogy több pénzt költsenek a védelemre.

Mióta a NATO 2014 végén leállította harci bevetéseit a dél-ázsiai országban, a kabuli kormány ellen fegyveres felkelést folytató tálibok és az Iszlám Állam is ki tudta terjeszteni befolyását az országban.

(MTI)