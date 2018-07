Külföld :: 2018. július 11. 16:26 ::

Kikérdezték a legújabb Novicsok-áldozatot

Már nincs válságos állapotban az a brit férfi, akit június utolsó napján szállítottak súlyos mérgezéses tünetekkel élettársával együtt a délnyugat-angliai Salisbury kórházába; a 45 éves Charlie Rowley-val a nyomozók beszélni is tudtak. Rowley élettársa, a 44 éves, háromgyermekes Dawn Sturgess vasárnap este a kórházban meghalt.

A kórház szerdai tájékoztatása szerint Charlie Rowley állapota súlyos, de stabil, és bár felépülése „még odébb van”, az eddig bekövetkezett javulás derűlátásra ad okot. A Scotland Yard szerdán közölte, hogy az ügy vizsgálatát végző rendőrök rövid beszélgetést tudtak folytatni a beteggel, és a következő napokban is további beszélgetéseket próbálnak kezdeményezni vele, orvosaival konzultálva. A rendőrség a tájékoztatás szerint mindenekelőtt azt igyekszik megtudni, hogy Charlie Rowley és Dawn Sturgess miként kerülhetett érintkezésbe a mérgezésüket okozó idegméreg-hatóanyaggal.

A brit védelmi minisztérium Porton Downban működő vegyi és biológiai kutatóintézete a múlt héten megállapította, hogy a két brit megbetegedését ugyanolyan, Novicsok típusú, még a Szovjetunióban kifejlesztett katonai idegméreg-hatóanyag okozta, amilyentől márciusban Salisburyben Szergej Szkripal egykori orosz-brit kettős hírszerzőügynök és lánya, Julija Szkripal is súlyos mérgezést szenvedett. A 66 éves Szkripalt, az orosz katonai hírszerzés (GRU) volt ezredesét, aki a brit hírszerzésnek (MI6) is dolgozott, és 33 éves lányát hetekig válságos állapotban kezelték Salisbury kórházában, ugyanott, ahová a két brit állampolgárt is beszállították, és ahol Dawn Sturgess vasárnap este meghalt.

Julija Szkripalt áprilisban, apját májusban kiengedték, hollétük nem ismeretes. Moszkva folyamatosan és határozottan tagadja, hogy bármi köze lenne a Szkripal-ügyhöz, London azonban gyilkossági kísérletként kezeli a katonai idegméreg-hatóanyaggal márciusban elkövetett mérgezést, amelyért az orosz kormányt tartja felelősnek.

Neil Basu, a Scotland Yard országos hatáskörű terrorelhárító és különleges műveleti szolgálatának parancsnoka szerdai tájékoztatójában úgy fogalmazott: szeretne egyszer azzal a hírrel a sajtó képviselői elé állni, hogy azonosították és elfogták a mérgezéses incidensek felelőseit, és szeretné valamikor teljes biztonsággal kijelenteni azt is, hogy sehol az országban nem maradt nyomelemnyi mennyiség sem az idegméregből. „A kegyetlen valóság azonban az, hogy jelenleg erre semmiféle garanciát nem tudok adni” – tette hozzá.

Neil Basu szerint a vizsgálat jelenlegi szakaszában még azt sem lehet teljes bizonyossággal kijelenteni, hogy a márciusi és a mostani mérgezéses incidens között kapcsolat van, bár nagyon ritka, ráadásul nemzetközileg tiltott hatóanyagról van szó, és „enyhén szólva is valószínűtlen”, hogy egy kis angliai megyében két különálló incidens történt volna. A Scotland Yard magas rangú rendőrtisztje szerint a Porton Down-i kutatólaboratórium most annak megállapításán dolgozik, hogy a volt orosz kettős ügynök és lánya, illetve a két brit állampolgár mérgezését okozó hatóanyag ugyanabból az adagból származott-e.

Basu ugyanakkor hangsúlyozta: lehetséges, hogy soha nem sikerül egyértelmű kapcsolatot feltárni a két incidens között, azt azonban a Porton Down-i laboratórium „kristálytisztán” megállapította, hogy mindkét esetben ugyanarról a – Novicsok osztályú – méreganyagról van szó.

(MTI)