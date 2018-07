Külföld :: 2018. július 11. 20:25 ::

Kezdetnek jó lesz: migránstaxik üzemeltetői ellen vizsgálódik az olasz ügyészség

A német Jugend Rettet, a francia Orvosok határok nélkül (MSF) és a brit Save the Children nem kormányzati szervezetek (NGO) több önkéntesével és az e szervezetekhez tartozó hajók legénységével szemben indított vizsgálatot a szicíliai Trapani ügyészsége a földközi-tengeri "mentési műveletek" körülményeinek tisztázására.

Trapani ügyészsége a "mentőhajók" legénysége tagjait és a hajók fedélzetén tartózkodó önkénteseket hivatalos úton értesítette a vizsgálat elindításáról. Huszonnégy személyről van szó, köztük olasz, német, spanyol, holland és más nemzetiségűek is vannak.

A vizsgálat többek között a Jugend Rettet szervezet Juventa nevű hajóján "mentést" végzőket és a legénységet érinti: a hajót Trapani ügyészsége 2017 augusztusában lefoglalta, és azóta is a szicíliai város kikötőjében áll. Ezenkívül az MSF működtette Dignity One és Bourbon Argos nevű hajók, valamint a Save the Children üzemeltette Vos Prudence hajó legénységének tagjaival szemben is vizsgálatot folytatnak.

Az ügyészség a hajók műszaki berendezéseinek, a fedélzeten található telefonoknak és számítógépeknek a teljes körű ellenőrzését rendelte el, akárcsak a legénység telefonhívásainak és az általuk készült felvételeknek a vizsgálatát. Az NGO-knak tehát rendelkezésre kell bocsátaniuk a hajókat, az érintett személyeknek pedig együtt kell működniük Trapani ügyészségével minden birtokukban levő adat, fotó és telefoneszköz átadásával.

Azokról az NGO-hajókról van szó, amelyek 2015 és 2017 között több alkalommal siettek a líbiai partokról induló migránscsoportok segítségére, felvették őket fedélzetükre, és a csoportokat az olaszországi partokra szállították. A szicíliai Catania és Trapani ügyészsége 2015-től vizsgálta az NGO-mentőhajók és az embercsempészek közötti közvetlen kapcsolattartás körülményeit. Ügyészségi források hangsúlyozták, hogy az NGO-k "mentési szándékát" nem vonják kétségbe, a vizsgálat arra keres választ, hogy az adott hajók legénységének tagjai milyen körülmények között végezték a líbiai vizeken zajlott műveleteket.

A Vos Hestia hajót 2017 októberében a szicíliai Catania kikötőjében feltartóztatták és átvizsgálták.

Az MSF közleményben hangsúlyozta, hogy kész együttműködni az olasz hatóságokkal. A szervezet leszögezte, hogy munkáját a törvények tiszteletben tartásával végzi "emberéletek mentésére", nem pedig az embercsempészek "gyűlöletes munkájának" segítésére.

(MTI nyomán)