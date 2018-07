Külföld :: 2018. július 16. 11:12 ::

Sok a bizonytalanság a helsinki orosz-amerikai csúcs körül, egyvalami biztos csak: az izraeli érdekek képviselve lesznek

Bármiképpen alakul is a Helsinkiben rendezett Trump-Putyin-találkozó, egy biztos: az izraeli érdekek meg fognak jelenni a tárgyalásokon. Mindkét nagyhatalom vezetője pontosan tudja ugyanis, mi az izraeli álláspont két kulcsfontosságú kérdésben: Szíria és Irán ügyében. Az izraeli miniszterelnök az elmúlt hét szerdáján, moszkvai látogatása alkalmával tudatta Putyinnal, mik is az elvárásai Irán és Szíria vonatkozásában; Donald Trump elnökkel pedig szombati telefonbeszélgetésük során közölte kívánságait.

Szíria jövője, illetve Irán szerepe a közel-keleti térségben két olyan kérdés, amely kulcsfontosságú Izrael számára, és mindenképpen napirenden is lesz Oroszország és az Egyesült Államok vezetőjének csúcstalálkozóján Helsinkiben. Olyan híresztelések keringenek, melyek szerint Putyin felajánlja majd, hogy igyekszik az iráni erőket kiszorítani Szíriából, cserébe azért, hogy Trump a nyugati államokat az Oroszország elleni gazdasági és diplomáciai szankciók feloldására fogja ösztönözni.



Izraeli kormányülés (kép: Alex Kolomoisky)

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök a legutóbbi izraeli kormányülésen tájékoztatta a minisztereket: telefonon egyeztetett az amerikai elnökkel „biztonsági és diplomáciai kérdésekről, a térségben bekövetkezett legfrissebb fejlemények fényében, elsősorban Szíria és Irán vonatkozásában”. Mint az izraeli miniszterelnök elmondta, Szíria és Irán ügyét Putyinnal is alaposan átbeszélte, és e két kérdés napirenden is lesz a Helsinkiben megrendezendő csúcstalálkozón.

„Megköszöntem Trump elnöknek Irán elleni erőteljes kiállását, mióta ugyanis ez a politika érvényesül, Iránra kifejtett hatásait, még az országon belül is, érzékelni lehet” – fogalmazott az izraeli kormányfő. Netanjahu elmondta azt is, hogy a Trumppal folytatott telefonbeszélgetése során az amerikai elnök megismételte elkötelezettségét Izrael biztonságának szavatolása tekintetében, továbbá Donald Trump kifejezte eltökélt szándékát, hogy segíteni fogja Izraelt más területeken is.

Az elmúlt héten Netanjahu Moszkvában újságíróknak hangsúlyozta: ő és Putyin elnök megvitatta Szíria és Irán ügyét a Helsinkiben tartandó csúcstalálkozóra történő előkészület részeként. Netanjahu szerint „teljes az átláthatóság” Washington álláspontját illetően is. Az izraeli miniszterelnök Moszkvában elégedettségét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy az orosz hadsereg az iráni erőket és a Libanoni síita Hezbollah harcosait sok-sok kilométerre visszaszorította az izraeli határ közeléből.

Kérdéses természetesen, hogy vajon Oroszország ténylegesen képes lesz-e az izraeli állítások szerint ott tartózkodó iráni erőket kiszorítani Szíriából, hiszen Teherán nem kevés pénzt és katonát áldozott az Aszad-rezsim fennmaradásának érdekében. A perzsa állam mindamellett tagadja, hogy katonai egységei harcolnának Szíriában. Teherán csak annyit ismer el, hogy katonai tanácsadókkal segíti a szíriai kormánycsapatok hadműveleteit.

A Jerusalem Post értesülései szerint egy magát megnevezni nem kívánó diplomata arra a kérdésre, hogy Izrael képesnek gondolja-e Oroszországot Irán Szíriából történő kiszorítására, annyit mondott, hogy „ez nem lesz könnyű, de ez a cél, és nagy erőfeszítéssel bár, de ez a cél elérhető”. A diplomata az Izrael szempontjából kulcsfontosságú feladatot az Iránnal kötött nukleáris egyezmény „megfúrásához” hasonlította, ami eleinte szintén túlzott elvárásnak tűnt, de végül Donald Trump elnök ez év májusában mégis felmondta az egyezményt.