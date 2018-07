Külföld :: 2018. július 16. 21:26 ::

Eltörölték a nők stadionlátogatási tilalmát Iránban

Haszan Róháni iráni elnök engedélyezte, hogy nők is látogathassák a focimeccseket – közölte a ISNA félhivatalos helyi hírügynökség hétfőn.

Haszan Róháni még május végén kezdeményezte, hogy oldják fel a nők számára elrendelt stadionlátogatási tilalmat. A mostani döntéséről az államfő jegyzékben tájékoztatta az illetékes tárcát.

A kérdésben irányváltás történt a vallási vezetők körében is. Az őskonzervatív muszlim vallási vezetők eddig úgy vélték, hogy a nőknek nincs helyük a futballstadionokban, ahol a férfiak annyira felhevülnek, és ilyenkor "útszéli szavakat" kiabálnak. Abbász Ali Kadkodei, az állam iszlám jellegén őrködő, és jelentős befolyással rendelkező 12 tagú Őrök Tanácsának szóvivője viszont most olyan véleményt fogalmazott meg, hogy egy teljes tilalomnak többé már nincs értelme.

Iránban 39 éve nem engedik be a nőket a stadionokba. A tilalmat az 1979-es iszlám forradalom után vezették be. Az elmúlt hónapokban egyre többen tiltakoztak a nőket a stadionlátogatástól eltiltó rendelkezés ellen, különösen az Oroszországban tartott 2018-as labdarúgó-világbajnokságra, illetve a vallási kérdésekben Iránnál is konzervatívabbnak tartott Szaúd-Arábiára tekintettel. A rijádi vezetők nemrég lehetővé tették ugyanis a nőknek, hogy ők is szurkoljanak a meccseken.

Maszumeh Ebtekar iráni alelnök korábban azt javasolta: alakítsanak ki külön szektorokat a nőknek vagy a családoknak az iráni stadionokban, hogy így vessenek véget a tilalomnak. A muszlim vallási vezetők azonban elvetették ezt az ötletet.

Az áttörés végül júniusban következett be, amikor egy teheráni stadionban nagykivetítőn kísérhették végig nők is az iráni válogatott mérkőzését a világbajnokságon a spanyol csapattal szemben.

(MTI)