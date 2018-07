Várható volt, hogy a magukat antirasszistának nevező egyének körében előbb-utóbb valaki nyilvánosan is szóvá teszi: a vb-n egyes "kelet-európai" futballválogatottak csupa fehér focistákból tevődtek össze. Ami az antirasszisták szerint nem helyes. Sőt, az egyértelmű rasszizmus jele.



Nos, a LICRA elnevezésű (Nemzetközi Szövetség a Rasszizmus és Antiszemitizmus Ellen), franciaországi "jogvédő" szervezet meg is szólalt az ügyben – számol be a Valeurs Actuelles című hírportálra hivatkozva a Voice of Europe.