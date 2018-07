Külföld :: 2018. július 18. 18:02 ::

Seehoferék újra megpróbálják biztonságosnak nyilvánítani Tunéziát, Marokkót és Algériát - de megint elbukhat a buzibarát képviselők miatt

A német kormány szerdai ülésén úgy határozott: biztonságos származási országnak kell tekinteni Tunéziát, Marokkót, Algériát és Grúziát, ezért az erről rendelkező jogszabály módosítását javasolja.

Horst Seehofer szövetségi belügyminiszter szerint egyrészt emberségességre, másrészt viszont rendteremtésre is szükség van a kérdésben. A kormány azért javasolja, hogy minősítsék biztonságos országnak a kérdéses államokat, mert az onnan érkezők döntő többségének menedékkérelmét amúgy is megalapozatlanként utasítja el a menekültügyi hivatal. A kabinet azzal érvel: ha a menekültügyi eljárás során a kérvények legalább 95 százaléka megalapozatlan, akkor az adott országban nincs üldöztetés, következésképpen biztonságos. A biztonságossá nyilvánított országokból érkező emberek esetében gyorsabban lefolytatható a menekültügyi eljárás és a kiutasítás is.

Seehofer szerdai sajtótájékoztatóján azt ígérte, hogy természetesen minden ügyben egyéni vizsgálat lesz, és akiről bebizonyosodik, hogy bár biztonságos országból származik, de hazájában mégis veszély fenyegeti, menedéket fog kapni. A három észak-afrikai országot már tavaly is megpróbálta biztonságossá nyilváníttatni a német kormány, de a javaslat akkor a német parlament felsőházában elbukott. A Bundesrat ugyanis a tartományok képviselőiből áll, és az alsóházban többséggel rendelkező konzervatív-szociáldemokrata nagykoalíció ott kisebbségben van. A baloldali és zöld képviselők alapvetően az "emberi jogok" ottani helyzete, kiemelten a homoszexualitás büntethetősége miatt ellenzik, hogy Marokkót, Algériát és Tunéziát biztonságossá nyilvánítsák.

A jelenlegi szabályozás értelmében Németország biztonságos származási országnak tekinti az Európai Unió összes tagállamát, Ghánát, Szenegált, Bosznia-Hercegovinát, Macedóniát, Szerbiát, Montenegrót, Albániát és Koszovót.

(MTI)