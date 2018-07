Külföld, Zsidóbűnözés :: 2018. július 22. 12:24 ::

Szíriából Izraelen keresztül Jordániába menekített 800 "polgári aktivistát" és családtagjaikat a jóságos zsidó hadsereg

Szigorúan titkos művelet keretében az izraeli hadsereg ma éjjel Szíriából – Izraelen keresztül – Jordániába menekítette a Fehérsisakok nevű szervezet 800 aktivistáját és családtagjaikat. A magát polgárvédelminek hirdető Fehérsisakok szervezetet a damaszkuszi kormány a múltban már többször is azzal vádolta, hogy együttműködik Izraellel, s a háborús embermentés mellett a neki nem tetsző polgári személyek gyilkolászásával is foglalatoskodik – írja a német Bild és az izraeli Jediot Áháronot című újság.



A Fehérsisakok aktivistáival Jordániába tartó izraeli buszok (fotó: Georgos Moutafis)

Bassár el-Ászád katonái az elmúlt hét folyamán jelentős sikereket értek el a Szíriának „meghagyott” Golán-fennsík középső és déli részén, s a felszabadító erők egyre inkább megközelítik a fennsík fővárosának is nevezett El-Kunejtrá városát. Hasonló a hadi helyzet a Jordániával határos Dárá’á kormányzóság területén is. Az El-Kunejtra városát és környékét ostromló Szíriai Arab Hadsereg és a kormányzóság területét évek óta megszállás alatt tartott iszlamisták között létrejött egyezmény értelmében a fegyveres terroristák és családtagjaik békésen elvonulhattak (!) az észak-szíriai Idlib kormányzóságnak még mindig a dzsihadisták kezén levő részeibe. (Hogy aztán onnan is kiszorulva megindulhassanak a német nagyvárosok felé… - H. J.)

A dél-szíriai fejlemények másik érdekes felvonására ma éjszaka került sor Izrael jóvoltából. Az izraeli hivatalos verzió szerint „Washington és több nyugat-európai ország kérésének eleget téve” a jóságos zsidó állam hadserege „humanitárius segítségként” az egyre közeledő szíriai katonaság elől előbb Izrael területére menekített „egy szíriai polgári szervezet” mintegy 800 aktivistáját és azoknak családtagjaikat. De az Izrael területére menekített – Szíriában vitatott tevékenységet folytató – szervezet tagjait és hozzátartozóikat a zsidó hadsereg ma éjszaka villámgyorsan továbbmenekítette Jordánia Hásemita Királyság területére. Az izraeli hadsereg szóvivőjének ma délelőtt kiadott közleményében az áll, hogy a több ezer ember Jordániába menekítésére – Izraelen keresztül – azért volt szükség, mert azok „azonnali életveszélynek voltak kitéve”.



Az buszkonvojt felvezető, izraeli rendszámú személyautó a Jordán folyó határátkelője felé tart (fotó: Georgos Moutafis)

„Az azonnali életveszélynek kitett 800 polgári aktivista” és családtagjainak kimentéséről elsőként ma éjszaka a Bild című német lap honlapja adott hírt, amelyet átvett az izraeli Jediot Áháronot is. A Bild beszámolójából megtudjuk, hogy a Szíriában vitatott tevékenységet végző Fehérsisakok nevű polgári védelmi szervezet tagjairól van szó. A szervezet 2013-ban alakult, s a Nyugat és Izrael állítása szerint kizárólag a háború poklába került polgári személyek, sebesültek, gyermekek mentésével foglalatoskodik. A szervezetnek az elmúlt hetekben már 3000 önkéntes tagja volt.

Bassár el-Ászád elnök kormánya viszont azt állítja, hogy a szervezet a dél-nyugati határ közelében együttműködik Izraellel és a damaszkuszi kormánnyal ellenséges egyes nyugati országokkal. A szíriai kormány a múltban többször is állította, hogy a Fehérsisakok emberei nem csak mentéssel, hanem a nekik nem tetsző, kormányhű emberek meggyilkolásával is foglalkozik. Mindenesetre az azért furcsa, hogy humanitárius embermentőknek miért kell ilyen pánikszerűen menekülni Bassár el-Ászád közeledő csapatai elől.



A Szíriai Polgárvédelmi (Fehérsisakok) szervezet logója

Az izraeli hadsereg ma délelőtti közleményének olvastán csak sejthetjük, hogy végül is Izraellel nem lehetnek annyira ellenségesek ennek a „szíriai polgári szervezetnek” Bassár el-Ászád közeledő katonái elől Jordániába menekített „aktivistái”. Az izraeli hadsereg szóvivője közleményében hangsúlyozza: az „aktivisták” három határon történő átmenekítése egyedi és kivételes humanitárius cselekedet volt, s „Izrael nem avatkozik be a szíriai belháborúba, s továbbra is a szíriai kormányt teszi felelőssé a Szíria területén végbemenő eseményekért”…

Mindenesetre Jordánia máris bejelentette, hogy beengedte ugyan a fegyveres biztosítással Izrael által autóbuszokon szállított „polgári aktivistákat”, ám csak három hónapig tartózkodhatnak ott. A Bild információja szerint a ma éjszakai titkos evakuálás részleteiről Izrael előzőleg egyeztetett Washingtonnal, Moszkvával és Bassár el-Ászád hadseregével, s akcióba be lett avatva Horst Seehofer német szövetségi belügyminiszter is.

Közben ma reggel Kanada, Nagy-Britannia és „természetesen” Németország máris bejelentette, hogy befogadják a 800 „polgári aktivistát” és családtagjaikat.

Hering J. – Kuruc.info