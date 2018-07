Külföld :: 2018. július 24. 19:51 ::

May fogja vezetni a Brexit-delegációt

Maga a brit kormányfő fogja vezetni a brit európai uniós tagság megszűnésének feltételeiről szóló tárgyalásokat az Európai Bizottsággal a jövőben. Ezt maga a miniszterelnök jelentette be kedden a törvényhozásnak küldött nyilatkozatában.

A kormányfői hivatalban működő különleges kabinet az elmúlt hónapokban már egyre jelentősebb szerepet játszott a Brexit-tárgyalásokon, a mostani bejelentés pedig hivatalossá tette ezt.

May azt is közölte, hogy az európai uniós tagság megszűnésének folyamatát felügyelő minisztérium (DExEU) élén álló miniszter, a nemrég kinevezett Dominic Raab a helyetteseként fog eljárni a Brexit ügyében, és elsődleges feladata a kilépés hazai előkészítése lesz, felkészülve arra az eshetőségre is, hogy a brit EU-tagság megállapodás nélkül szűnik meg 2019 márciusában.

(MTI)