Az ősszel tartandó úgynevezett félidős amerikai törvényhozási választásokon Oroszország a demokrata párti jelölteket segíti majd – vélekedett az amerikai elnök keddi Twitter-bejegyzésében.

Miközben az amerikai hírszerző ügynökségek egybehangzóan arra figyelmeztetnek, hogy Oroszország beavatkozhat a novemberben tartandó félidős választásokba, Donald Trump ezúttal amiatt aggódik, hogy Moszkva az ellenzéki demokrata párti jelölteket segítve igyekszik befolyásolni a választási folyamatot.

„Nagyon aggódom, hogy Oroszország keményen küzd majd, hogy befolyásolja a következő választásokat. Tekintettel arra a tényre, hogy egyetlen elnök sem bánt nálam keményebben Oroszországgal, nagyon igyekezni fognak majd a demokraták érdekében. Kétségtelen, hogy nem akarják Trumpot!” – írta mikroblog-bejegyzésében Trump.

I’m very concerned that Russia will be fighting very hard to have an impact on the upcoming Election. Based on the fact that no President has been tougher on Russia than me, they will be pushing very hard for the Democrats. They definitely don’t want Trump!