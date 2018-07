Külföld :: 2018. július 25. 07:45 ::

Erdogan törvénnyel tartja fenn a rendkívüli állapotnak egy szelídebb változatát

Az ország parlamentje elfogadta kedd éjszaka a terrorizmus elleni harcot szabályozó, számos jogszabályt és a rendkívüli állapot keretében kiadott törvényerejű rendeleteket is módosító új törvénycsomagnak mind a 25 pontját – a törvénycsomag egyebek mellett kiterjeszti a tartományi kormányzók jogkörét, lehetővé teszi az őrizetbe vétel időtartamának meghosszabbítását, valamint a köztisztviselők elbocsátását, amennyiben kapcsolatban állnak terrorista szervezetekkel, vagy közük van egyéb – a hatóságok szerinti – nemzetbiztonsági fenyegetéshez.

Az új szabályozás a két év után feloldott rendkívüli állapot helyett hivatott keretet adni a terrorizmus elleni küzdelemnek. A törvénycsomag értelmében Törökország 81 tartományának kormányzói, ha a közrend és a biztonság úgy kívánja, legfeljebb 15 napig korlátozhatják adott egyének be- és kilépését a tartomány bizonyos részeire, illetve részeiről. A kormányzók ezen felül rendelkezhetnek arról is, hogy adott időpontokban, továbbá helyszíneken gyülekezhetnek-e vagy egyáltalán elhaladhatnak-e az emberek, valamint a különböző járművek. A tartományok vezetői a javaslat szerint még az engedélyezett fegyver tartását is betilthatják.

A változtatás alapján tüntetéseket és egyéb megmozdulásokat mind külső, mind belső helyszínen egyaránt legkésőbb éjfélig lehet majd tartani. A terrorizmussal kapcsolatos egyes bűntettek esetében a rendőri őrizetbe vétel ideje legfeljebb 48 óra, míg a halmozott bűncselekmények esetén maximum négy nap lehet. Az őrizet időtartama kétszer meghosszabbítható, tehát összesen 12 napon át tarthat.

A törvénycsomag-tervezetet az ellenzék korábban azért kifogásolta, mert az szerintük gyakorlatilag legalább öt évre hosszabbítaná a két év után feloldott rendkívüli állapotot, ami jelentős kárt okozna Törökország külső megítélésének.

A rendkívüli állapotot a 2016. július 15-ei katonai puccskísérlet után rendelték el, először három hónapra, azt követően 7-szer meghosszabbították újabb 3-3 hónapra. Azután oldották fel, hogy az országban idén július 9-én végrehajtó elnöki rendszer lépett életbe.

(MTI)