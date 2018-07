Külföld, Videók :: 2018. július 25. 17:11 ::

Szándékos gyújtogatás okozhatta a görögországi tűzvészt, az elhagyott házakat akarták kifosztani

Tragédia, fájdalom, katasztrófa, veszteség - ezekkel a szavakkal jellemezték a túlélők az Athén közelében pusztítót erdőtüzet. Az elmúlt évtized legsúlyosabb görögországi természeti csapása a legutóbbi adatok szerint 74 halálos áldozatot követelt. A pusztítást fokozta a száraz tél és az erős szél. A görög kormány háromnapos nemzeti gyászt rendelt el.

Az Athéntól alig 30 kilométerre keletre lévő üdülővárosban épületek, autók égtek ki. Mivel a falu népszerű kirándulóhely, sokan voltak a környéken, amikor elszabadultak a lángok.

"Sokan el akartak jutni a tengerig, mert az csak egy háztömbnyire van innen. De nem tudták, hogy sok helyen sziklák vannak, ezért csapdába kerültek, a tűz pedig körbefogta őket. Nem tudtak semerre se mozdulni" - mesélte egy újságíró.

Az egyik sziklánál 26 holttestet találtak, összekapaszkodva. A tűzoltók szerint egymást próbálták megóvni a tűztől.

Alexisz Ciprasz miniszterelnök háromnapos nemzeti gyászt, Attika térségében pedig szükségállapotot rendelt el. Minden hatósági szolgálatot mozgósítottak az oltás, a mentés és a helyreállítások munkálataira. Olaszország, Németország, Lengyelország és Franciaország is küldött segítséget az oltáshoz, repülőgépeket, tűzoltóautókat és speciális személyzetet is. A csapatok most minden házat átkutatnak, áldozatok és lehetséges túlélők után kutatva.

Görögországban ez volt a legsúlyosabb tűzvész 2007 augusztusa óta, akkor több mint 80-an vesztették életüket. Az első vizsgálatok alapján nem kizárt a gyújtogatás, a hatóságok szerint a tettesek az elhagyott házakat akarták kifosztani. Ezt támasztja alá, hogy egyszerre három helyszínen, 15 ponton egyszerre csaptak fel a lángok, amelyek a száraz, szeles környezetben rendkívül gyorsan elterjedtek. A görög rendőrség az Egyesült Államoktól kapott speciális drónokkal kutatja át a környéket.

(HírTV)