Gülenista iskolaigazgató "hazaszállítását" akadályozták meg a mongol hatóságok

A mongol hatóságok egy repülőgép feltartóztatásával kiszabadítottak egy elhurcolt török iskolaigazgatót az ulánbátori Dzsingisz Kán nemzetközi repülőtéren.

Veysel Akcayt a lakása előtt hurcolták el péntek reggel, sajtójelentések szerint a török hírszerzés emberei. A történteket járókelők videóra vették a mobiltelefonjukkal, és az egyik felvételen látható, ahogy öt ismeretlen férfi egy kisbuszba rángatja az iskolaigazgatót. A járókelők a felvétel birtokában feljelentést tettek a rendőrségen, amely körözést adott ki. Egyelőre nem világos, hogy a rendőrség miként talált rá Akcayra. Barátai egy rendőrőrsről kísérhették haza szombatra virradóra, és azóta rendőri védelem alatt áll.

A török állampolgárságú férfi 24 éve él Mongóliában, és kapcsolatba hozható az Egyesült Államokban önkéntes száműzetésben élő Fethullah Gülen mozgalmával, amelyet Ankara terrorszervezetnek tekint, és felelőssé tesz a 2016. júliusi puccskísérletért. Akcay egy olyan, török-mongol iskolákat működtető intézmény igazgatója, amelyet 25 éve a Gülen-mozgalom alapított. Törökország 2016 óta akarja elérni, hogy Mongólia zárassa be ezeket az iskolákat.

Akcay támogatói Törökországot vádolták, hogy közük volt a feltételezett emberrabláshoz. A mongol külügyminisztérium közleménye szerint az ulánbátori török nagykövetség visszautasította ezt az állítást. A Daily Mail brit lap azt írta, hogy Akcay kiszabadítása érdekében egy, a török légierő által üzemeltetett repülőgépet tartóztattak fel a mongol főváros repülőterén. A gép később - már Akcay nélkül - felszállhatott.

Mongóliai jogvédők felszólították országuk vezetőit, hogy intézkedjenek a szerintük politikailag motivált ügyben.

A Sözcü című török ellenzéki kemalista napilap állítása szerint a török hírszerzés a mongol társszervekkel együttműködve fogta el Ulánbátorban az állam ellenségének nyilvánított férfit. Ugyanakkor egyelőre nem világos, hogy a mongol hatóságoknak tudomásuk volt-e az ügyről. Utóbbiak azt állítják, hogy nem tudtak az emberrablásról, és az ügyben vizsgálatot indítottak. Battszetszeg Batmunk külügyminiszter-helyettes a török nagykövetség egyik diplomatájával folytatott megbeszélésen hangsúlyozta: ha a gyanú beigazolódna, "az Mongólia szuverenitásának és függetlenségének elfogadhatatlan megsértését jelentené, amit Ulánbátor határozottan elutasít".

Hasonló esetek történtek más országokban is

Törökország a meghiúsult hatalomátvételi kísérlet óta feltételezett Gülen-hívek tízezreit börtönözte be, és nem riadt vissza attól sem, hogy külföldön fogja el őket.

A dpa hírügynökség szerint a mostanihoz hasonló őrizetbe vételekről számoltak be sajtóforrások a múlt héten Ukrajnából, Koszovóból, Azerbajdzsánból, Gabonból, Pakisztánból és Afganisztánból is. A dpa megjegyzi, hogy ezek az esetek azonos mintát követnek. Először hivatalos állami látogatás, vagy más magas szintű diplomácia kapcsolatfelvétel történik, ezt követően az érintett országok az ankarai vezetés által keresett török állampolgárokat kiutasítják, vagy a hírszerzés "megszervezi" hazaszállításukat. Julian Dierkes német Mongólia-szakértő elmondta: egy Facebook-bejegyzés szerint Recep Tayyip Erdogan török elnök fia meglátogatta júliusban az ulánbátori török nagykövetséget.

