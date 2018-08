Külföld, Bevándorlóbűnözés :: 2018. augusztus 1. 18:21 ::

Erőszakos támadás miatt ítélték el a svéd liberális liba által "megmentett" afgánt - kár, hogy nem ellene követte el

A Fox News arról ír: erőszakot követett el az az afgán migráns, akinek Svédországból való kitoloncolását megakadályozta Elin Ersson.

Amint azt hírül adtuk, a svéd "aktivista" lány a kitoloncolások elleni tiltakozásul szállt fel egy repülőgépre, amin ugyan nem az a kitoloncolt afgán férfi ült, aki miatt tüntetni akart; de ez nem akadályozta meg őt abban, hogy egy másik, a repülőgépen talált, szintén kitoloncolt afgán érdekében fellépjen és megakadályozza a repülőgép felszállását. A félnótás nő azt követelte, hogy változtassák meg az országa jogszabályait, és azt ismételgette, hogy ő csak egy ember életét akarja ezzel megmenteni.

Erssont a töketlen hatóságok hagyták "tiltakozni", végül csak akkor volt hajlandó leszállni a gépről, amikor már az afgán férfit is leszállították. Végleges kitoloncolásáról nincsenek hiteles információk.

A Fox News-nak a svéd rendőrség most megerősítette: az afgán férfit azért toloncolták ki Svédországból, mert erőszakos cselekményt követett el, a cselekményét nem részletezték. A férfit börtönbüntetésre ítélték, és menekültkérelmét is elutasították. Erről először néhány napja a finn Helsingin Sanomat számolt be.

Ersson környezetéből persze nem reagáltak az újabb hírekre.