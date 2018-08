Donald Trump amerikai elnök csütörtökön a Twitteren mondott köszönetet Kim Dzsong Un észak-koreai vezetőnek a koreai háborúban elesett amerikai katonák földi maradványainak visszaszolgáltatásáért, és hozzátette: várja következő találkozójukat.

„Köszönöm Kim Dzsongun elnök úrnak, hogy megtartotta a szavát” — írta Trump, hozzátéve: „egyáltalán nem lepett meg nagylelkű lépése”. „Egyúttal köszönöm kedves levelét, várom, hogy hamarosan találkozzunk!” — közölte.

Thank you to Chairman Kim Jong Un for keeping your word & starting the process of sending home the remains of our great and beloved missing fallen! I am not at all surprised that you took this kind action. Also, thank you for your nice letter - l look forward to seeing you soon!