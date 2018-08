Külföld, Bevándorlóbűnözés :: 2018. augusztus 2. 21:22 ::

Párizs, 2018: két francia úriember művészeti témájú vitája miatt késtek a repülőgép-járatok

Létezik két francia rapper, az egyiket úgy hívják, hogy Booba, a másiknak meg Kaaris a neve - írja a BBC híre nyomán a Zsindex. Mutatjuk is a két "franciát":



Booba és Kaaris, a két francia (fotó: Getty IMages)

Booba és Kaaris ugyanarról a barcelonai koncentről érkezett a francia fővárosba, de aztán - jó törzsi szokás szerint - összeverekedtek a párizsi Orly repülőtér indulási tranzitjában. Persze a kíséreteikkel együtt, ahogy kell.

Ezt örökíti meg az alábbi felvételecske:

A két "francia" viselkedése miatt néhány járat indulását 15-30 perccel is eltolták, és a repülőtér harcmezőként használt részét is lezárták egy rövid időre. Booba és Kaaris kezére bilincs került, meg még kilenc másik "emberére" is. De a természetes élőhelyére persze egyiküket sem fogják visszaküldeni.