Állítólag több mint tíz éven át dolgozott egy orosz kém az Egyesült Államok moszkvai nagykövetségén

Több mint tíz éven át dolgozott észrevétlenül egy feltételezett orosz kém az Egyesült Államok moszkvai nagykövetségén a The Guardian értesülése szerint. A nő először 2016-ban vált gyanússá, amikor az amerikai külügyminisztérium biztonsági szolgálatának (RSO) egyik rutinellenőrzésekor kiderült, hogy engedély nélkül rendszeresen találkozik az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat tagjaival.

Az RSO 2017 januárjában „fújt riadót”, a Secret Service azonban nem indított kiterjedt vizsgálatot, inkább néhány hónappal később csendben elbocsátották a nőt, épp mielőtt 2017 júliusában elmozdították az 1200 fős moszkvai amerikai diplomáciai kontingens 750 tagját az amerikai–orosz feszültségek miatt. A lap úgy tudja, az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) és a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) is vizsgálódni kezdett, de mindenki azt várta, hogy a Secret Service deríti fel az ügyet.

A The Guardiannek egy titkosszolgálati forrás azt mondta, a Secret Service ehelyett megpróbálta eltussolni az ügyet azzal, hogy menesztette a nőt. A biztonsági szolgálat nem indított belső vizsgálatot a kém által okozott károk és annak felmérésére, hogy esetleg beszervezett-e másokat az információszerzés érdekében – tette hozzá a forrás, megjegyezve, hogy csak egy független forrás alapos vizsgálata deríthetne fényt arra, mekkora kár keletkezett.

A brit lap megkereste a Secret Service-t, amely nem tagadta, hogy lehetséges orosz ügynökként tartották számon a nőt, a The Guardian szerint a szervezet azonban igyekezett eljelentékteleníteni a szerepét. Az amerikai külügyminisztérium közölte, nem kommentálja az ehhez hasonló ügyeket. A lap tudja, ki a nő, és ismeri korábbi beosztását is, keresték e-mailen, de nem válaszolt. A The Guardian értesülései szerint a lehetséges biztonsági résről nem értesítették az amerikai törvényhozás hírszerzési bizottságát, sem a képviselőházban, sem a szenátusban.

(MTI)