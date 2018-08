Külföld :: 2018. augusztus 4. 09:38 ::

Oroszországban dolgozó észak-koreai munkások aggasztják Washingtont

Az ENSZ-szankciók ellenére Moszkva észak-koreai munkások ezreinek teszi lehetővé, hogy Oroszországban dolgozhassanak - írta csütörtökön internetes oldalán a The Wall Street Journal című lap.

A Washingtonból és Szentpétervárról keltezett cikkben a lap meg nem nevezett amerikai tisztségviselőkre hivatkozva arról számolt, be, hogy Oroszország az ENSZ-szankciók ellenére új munkavállalási engedélyeket ad ki észak-koreai munkásoknak.

Az orosz belügyminisztérium adataira hivatkozva a The Wall Street Journal azt írta, hogy tavaly szeptember óta több mint tízezer észak-koreai állampolgár kapott engedélyt oroszországi munkához. Az ENSZ tisztségviselői most vizsgálják, hogy e döntésével Moszkva valóban megsértette-e az Észak-Korea ellen érvényben lévő büntető intézkedéseket.

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa (BT) tavaly szeptemberben kimondta: észak-koreai állampolgároknak külföldi kormányok nem adhatnak ki új munkavállalási engedélyeket, bár a már létezőket nem kell visszavonni. A munkavállalási engedélyek megtagadásával a világszervezet célja az volt, hogy megfossza egyik fontos jövedelmi forrásától Kim Dzsong Un rendszerét.

A The Wall Street Journal szerint az orosz hivatalos adatok azt mutatják, hogy az észak-koreaiakat foglalkoztató orosz cégek észak-koreaiakkal létrehozott vegyesvállalatokként működnek. Ezt az ENSZ határozatai szintén tiltják.

Az amerikai lap érdeklődésére sem az orosz belügyminisztérium, sem a külügyi tárca nem kívánt reagálni. Oroszország észak-koreai nagykövete viszont tagadta a The Wall Street Journal riportját. Alekszandr Macegora Phenjanban leszögezte: új munkavállalási engedélyeket csakis olyan észak-koreai állampolgároknak adtak, akik már a szankciók meghozatala idején is orosz földön tartózkodtak és korábban is volt munkavállalási engedélyük.

Pénteken Nikki Haley, az Egyesült Államok ENSZ-nagykövete közleményt tett közzé, amelyben leszögezte: "hitelt érdemlő információk állnak rendelkezésre arról, hogy Moszkva engedélyezi észak-koreai vendégmunkások munkavállalását. A diplomata "zavarba ejtőnek" nevezte a helyzetet, és hangsúlyozta: Moszkva ezzel megsérti az ENSZ Biztonsági Tanácsának Észak-Korea ellen hozott határozatait. "Beszélni könnyű, de Oroszország nem teheti meg, hogy szavakban támogat a Biztonsági Tanácsban szankciókat, majd a tetteivel megsérti ezeket" - szögezte le a nagykövet.

(MTI)