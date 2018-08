Külföld, Videók :: 2018. augusztus 5. 11:18 ::

Manchesterben volt, aki még nem is hallott a Brexitről

Megbánták-e a britek a Brexitet? Kit szeretnének, hogy kövesse őket az EU-ból? Az Azonnali körbekérdezte Manchestert: volt, aki még nem is hallott a Brexitről, és olyan is, aki megbánta, hogy a kilépésre szavazott. Az is kiderül, hogy ellenszenvből, önös érdekből vagy szimpátiából tennék ki Magyarországot, Franciaországot, Dániát, vagy épp Írországot az unióból.

Bár EU-párti tüntetőkbe is belebotlott az alábbi összeállítást készítő Azonnali a város központjában, azért nem a Brexit a legfontosabb dolga a legtöbb manchesterinek. Sokan nem is gondolkodtak el azon, hogy bánkódnak-e az EU-kilépésen, mások inkább amiatt csalódottak, hogy a népszavazáskor átverték őket a politikusok.

Íme, néhány vélemény.

Nem vágom, mi volt ez? Bre... Brexit?

Nem mondták el az igazat. Igazából nem mondtak semmit. Nem tudtad, valójában mire szavazol.

Igen-nem kérdés helyett azt kellett volna megkérdezni, hogy ki akarsz-e lépni a kereskedelmi unióból.

Általában azt követem, amit anyukám mond, de gondoltam, ha nem tudok róla semmit, akkor jobb, ha a maradásra szavazok, mert akkor nem változik semmi.

Nagy-Britannia képes arra, hogy saját döntéseket hozzon. Nem kell, hogy egy blokk részei legyünk ahhoz, hogy demokrácia legyen az országban.

Ez az ország a térdén fog állni. Nem fogunk tudni normális kereskedelmi megállapodást kötni.

Zulik Ákos - aki a felvételek tanúsága szerint úgy be volt állva, mint a gerely (pl. az öntudatos szocialista kislány jobboldali pártok megnevezését is szélsőjobboldalinak fordította, de ezt a figyelmetlenséget nyilván javítani fogják az Azonnalinál...), de ez a szabadelvű újságírói etika egyik sarokköve lesz lassan - videójában megnézhető, miket mondtak még a manchesteriek a Brexitről, és arról, hogy kinek kellene még elhagynia az Európai Uniót.