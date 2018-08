Külföld :: 2018. augusztus 7. 13:07 ::

Több mint két éven keresztül adta pedofilok karmai közé kisfiát egy német szörnyeteg

A német kriminalisztika történetének egyik legsúlyosabb gyermekbántalmazási ügyében a freiburgi tartományi bíróság az áldozat anyját 12 év és hat hónap szabadságvesztésre ítélte.



Berrin T. (48) és Christian L. (39)

Fotó: Sascha Baumann /all4foto.de

Társa, akit szexuális bűncselekmények miatt korábban többször elítéltek, 12 év börtönbüntetést kapott, amelyet határozatlan idejű szabadságvesztést jelentő úgynevezett biztonsági őrizet követ.

A bíróság szerint bizonyítást nyert, hogy a most 10 éves kisfiút több mint két éven keresztül bántalmazták, és pénzért cserébe kiszolgáltatták szexuális bűnözőknek. Csaknem valamennyi bűncselekményt rögzítették, a videófelvételeket terjesztették. Bűncselekményeket követtek el egy hároméves kislány sérelmére is, aki egy időben a nő gondozásában volt.

Az üggyel összefüggésben korábban elítéltek további hat embert.

Alkalmanként több ezer euró

A fiút - aki a per júniusi kezdetekor is még csak 9 éves volt - az internet normális keresőmotorokkal nem elérhető felülete, a "dark web" illegális kereskedelmet lebonyolító oldalain árulták már 7 éves kora óta. Az egyik "vásárló"-ra, egy 33 spanyol pedofilra rá is bukkantak a hatóságok, ő a szülők perének egyik vádlottjaként 10 év börtönbüntetést kapott, és a bíróság 18 ezer euró kártérítés megfizetésére is kötelezte őt (az összeget a gyerek kapja majd meg).

A nő saját bevallása szerint eleinte azért engedte, hogy visszaéljenek a fiával, mert nem akarta elveszíteni az élettársát. Később már a pénz motiválta őket, hiszen alkalmanként több ezer eurót kaptak a fiúért a pedofiloktól - és összesen legalább 60-szor árusították ki őt. Ugyanakkor a pár tagjaitól sem állhatott távol a pedofília, mert egy gondjaikra bízott hároméves gyerek molesztálásában is bűnösnek találták őket.

A most elítélt három embert öt másik gyanúsítottal együtt tavaly szeptemberben tartóztatták le, miután a német rendőrök kaptak egy fülest egy pedofilhálózat működéséről. A fiút a gyámhatóságok nevelőszülőknél helyezték el. Az ügyben a német sajtó azonban őket (mármint a gyámügyi szerveket) is élesen kritizálja, mivel a pedofil pár egyszer már a látókörükbe került, el is vették a gyereket, de utána érthetetlen módon mégis visszakerült.

(MTI - BBC - The Local - Index)