Donald Trump amerikai elnök levelet küldött Rand Paul republikánus szenátorral Vlagyimir Putyin orosz elnöknek. Ezt maga a szenátor jelentette be Twitteren közzétett közleményében szerdán.

A levél – mint a Twitter-üzenetből kitűnt – a két vezető közötti „további megbeszélések” fontosságát hangsúlyozta, kiemelve, hogy olyan területeken lehetne együttműködni, mint a terrorizmus elleni küzdelem, a két ország törvényhozói közötti párbeszéd erősítése és a kulturális csere felújítása.

