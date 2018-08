Külföld, Gazdaság :: 2018. augusztus 10. 18:59 ::

Ahogy mélyül az ellentét az Egyesült Államokkal, úgy értéktelenedik el a török líra

Török sajtójelentések szerint arany- és devizamegtakarításaik lírára váltására kérte fel Recep Tayyip Erdogan török elnök az ország polgárait a líra árfolyamvesztésének a megállítása érdekében.

A török líra már az idei elnök- és parlamenti választások előtt is jelentős mértékben gyengült, amit a török elnök az ország gazdaságának a megroppantására irányuló összehangolt nemzetközi akciónak tulajdonított akkor is, és korábban is a devizatartalékaik lírára váltása érdekében intézett felszólítást az ország polgáraihoz.

A török líra árfolyamvesztése az Egyesült Államokkal egyre mélyülő politikai ellentétekkel párhuzamosan a választások után is folytatódott. A líra árfolyamának zuhanása a napokban felgyorsult, miután az Egyesült Államok augusztus eleje után pénteken újabb gazdasági szankciókat jelentett be Törökország ellen egy amerikai lelkész fogva tartása miatt: Donald Trump amerikai elnök a török alumínium és acéltermékekre kivetett vám megduplázását jelentette be Twitter-bejegyzésében.

Ebben az elnök leszögezte: már utasítást is adott az alumínium 20 százalékos, az acéláruk 50 százalékos vámjának kivetésére. „Kapcsolatunk Törökországgal jelenleg nem jó” – írta mikroblogjában Trump.

Berat Albayrak török pénzügyminiszter pénteken Isztambulban új, a jegybanknak nagyobb függetlenséget biztosító és szigorúbb költségvetési fegyelemre épülő, „fenntartható és egészséges mértékű” gazdasági növekedést biztosító gazdaságpolitika bevezetését jelentette be üzletemberek előtt tartott beszédében. Kevés részlettel szolgált azonban a kormány terveiről ahhoz, hogy meggyőzze a pénzpiacokat a török líra rekordnagyságú árfolyamesésének megállításáról.

A török líra pénteken kora délután 17 százalékkal állt gyengébben a dollárral szemben, korábban azonban 20 százalék napi veszteségnél is járt. A líra heti vesztesége 28 százalék, az év eleje óta pedig 71 százalékkal gyengült. Az euróval szemben 16 százalékkal gyengült péntek délutánra a török líra, heti vesztesége 26 százalék, az év eleje óta pedig 63 százalékkal gyengült.

(MTI)