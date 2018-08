Külföld :: 2018. augusztus 16. 12:15 ::

Gyerekeknek szóló terrorista-kiképzőtábort működtetett a fehér embereket ördögöknek tartó amerikai imám fia

Egy iskolai lövöldözőknek szóló terroristaképző tábort üzemeltetett Új Mexikó államban egy Amerika-szerte ismert muszlim imám, Siraj Wahhaj fia – írja a The Federalist.



A táborban az imám saját fiát, két lányát, egy másik férfit és egy nőt, valamint 11 ijesztően alultáplált gyermeket találtak augusztus legelején. Közülük kilencen az imám biológiai unokái voltak a CNN szerint . A fennálló helyzetre maga az imám figyelmeztette a hatóságokat, akik a helyszínre érkezve borzasztó körülményekkel szembesültek: a helyszínen gyakorlópályát alakítottak ki terrortámadásokra, köztük iskolai lövöldözésekre készülő fiatalkorúak számára. Az imám fiát már korábban is körözték saját fogyatékossággal szenvedő 4 éves gyermekének elrablása miatt.

Egyébként maga Wahhaj állítja, 2017 vége óta nem beszélt fiával, és két lánya is megszakította vele a kapcsolatot. Azt nyilatkozta, fia és lányai eltávolodtak az Iszlám általa vallott tanításaitól, radikalizálódtak, és "valószínűleg mentális betegségtől is szenvedtek". Magát békés és köztiszteletnek örvendő imámnak tartja, aki elítéli azon állapotokat, melyekben a kiképzőtáborban családjának több tagját is megtalálták.

A fehér emberek ördögök

Az imám egyébként még Jeffrey Kearse-ként született Brooklynban, és a 70-es években a fehér emberek elleni "tanításairól" híresült el: többek között úgy nyilatkozott, "a fehér emberek ördögök", rasszizmusa miatt pedig a Nation of Islam nevezetű néger-muszlim szervezetből is kizárták, ezt követően fordult a konzervatívabb szunnita muszlim felé, és változtatta meg a nevét az arab Siraj Wahhajra.

Az Egyesült Államokban Wahhaj neve ismerősen csenghet: ő volt az első muszlim, aki 1991-ben az amerikai Képviselőházban imát vezethetett le. Ugyanezen évben azt nyilatkozta, a politikában részt venni túlságosan is amerikai dolog, ugyanakkor a politika hatékony fegyver az iszlám ügyének terjesztésére.

Később az Egyesült Államokra "a világ leggonoszabb kormányaként" hivatkozott, és azt vallotta, a muszlimok akár át is vehetnék az uralmat az ország felett, és kalifátussá alakíthatnák azt. Ezután pedig saját emírt választhatnának, akinek hűséget fogadhatnak. "A szavamat adom, ha Amerika nyolcmillió muszlim híve összefogna, ez az ország elérkezhetne" – nyilatkozta. Hozzátette: "ha az úgynevezett demokrácia összerogyna, nem maradna semmi. Az egyetlen dolog, ami megmarad, az iszlám lesz".

További radikális ötletei közé tartozott, hogy felvetette, a saría jog szerint a muszlim férfiak joga, hogy akár négy feleséget is tarthassanak, valamint az Allah nevében való kövezést és kézlevágást is elfogadhatónak tartotta.

A Federalist hozzáteszi: ha személyesen Wahhaj nem is felelős a kiképzőtáborért, a gyermekei radikalizálódásáért neki is lehet felelőssége, ahogyan semmi esetre sem nevezhetjük békés amerikai vallási személyiségnek.

(Mandiner nyomán)