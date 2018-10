Külföld, Anyaország :: 2018. október 24. 20:47 ::

Megszavazták a schengeni információs rendszer továbbfejlesztését

Az Európai Parlament (EP) plenáris ülésén megszavazta a schengeni információs rendszer továbbfejlesztését a terrorizmus, a határon átnyúló bűnözés és a szabálytalan bevándorlás elleni határozottabb uniós fellépés érdekében: a képviselők által elfogadott rendelettervezetek az európai határigazgatás és határbiztonság leggyakrabban használt információs rendszerét újítja meg – közölte az uniós parlament szerdán.

Az új szabályozás rendelkezik egy figyelmeztető rendszer felállításáról, amennyiben súlyos bűncselekmény vagy terrorizmus miatt körözés alatt álló személyt észlel egy tagországi hatóság. A nemzeti hatóságoknak kötelező lesz megosztaniuk a tudomásukra jutott tervezett terrorista akciók részleteit a többi tagállammal. Megelőző célú intézkedést kell hozniuk az olyan gyerekek estében, akiknél fennáll annak a kockázata, hogy elrabolják, vagy bántalmazzák őket, valamint a veszélyhelyzetbe került, kiszolgáltatott emberek esetében.

A jogszabály olyan figyelmeztető rendszer kiépítéséről is rendelkezik, amely egy nem uniós ország állampolgára származási országba való visszaküldését segíti, ha az jogszerűtlenül tartózkodik az Európai Unióban. A schengeni információs rendszerhez jelenleg a határőrök, a rendőrség, a vámőrség, és az igazságszolgáltatási és bevándorlási hivatalok férhetnek hozzá. A reform következtében ezentúl az az Európai Unió rendőri együttműködést koordináló szervezete (Europol) is látja majd a rendszer figyelmeztetéseit. A munkájukhoz kapcsolódó figyelmeztetésekhez az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség is hozzáfér majd.

Gál Kinga fideszes EP-képviselő az MTI-hez eljuttatott közleményében kijelentette, a schengeni információs rendszer megújítása erősíti a biztonságot Európában. „Az új javaslat a schengeni rendszer biztonsági elemét erősíti annak érdekében, hogy megfelelő választ tudjon adni a migráció és terrorizmus okozta kihívásokra” – fogalmazott. A politikus rámutatott, hatékonyabbá válik a kitoloncolásra váró vagy a beutazási tilalom alá eső illegális migránsok elleni eljárás. Nehezebben tűnnek majd el nyomtalanul az illegális bevándorlók az uniós tagállamok között. A biometrikus adatok tárolásával pedig könnyebben beazonosíthatóvá válnak a bűnözők és a terroristák. „Ugyanakkor nem szabad elfelejtenünk, hogy a belső határnélküliség annak minden pozitívumával együtt csak addig tartható fenn, ameddig külső határaink biztonsága garantált” – tette hozzá Gál Kinga.

A schengeni információs rendszert 1995-ben hozták létre azt követően, hogy a schengeni övezeten belül megszűntek a belső határok. A rendszer továbbfejlesztett változatát (a SIS II) 2006-ban alkották meg, de csak 2013-ban kezdett el működni. Jelenleg Európa-szerte 30 országban használják, és adatait 2017-ben ötmilliárdszor kérték le.