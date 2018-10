Külföld :: 2018. október 27. 19:29 ::

Katalán elnök a függetlenségről: a visszavonulás nem lehetőség

A visszavonulás nem lehetőség - jelentette ki Quim Torra katalán elnök a TV3 katalán közszolgálati televízió által sugárzott beszédében szombaton, abból az alkalomból, hogy tavaly ezen a napon fogadott el a barcelonai autonóm parlament nyilatkozatot Katalónia függetlenségéről.

"Ez az év, amely elválaszt minket ettől a történelmi dátumtól, nem úgy zajlott, ahogy akartuk" - fogalmazott a függetlenségpárti vezető. Szavai szerint az állami elnyomó gépezet igyekezett eltaposni a katalán demokráciát, eltávolítva a neki nem tetsző, demokratikusan választott kormányt, és feloszlatva a függetlenségi többségű parlamentet.

Mint mondta, most a függetlenségi katalán vezetők elleni bírósági per kapujában állnak, amely szerinte valójában a katalán nép ellen irányul. A per egy "színjáték" lesz, amelyben csak a felmentő határozat fogadható el - hangsúlyozta Quim Torra.

A katalán elnök kitért arra is, hogy a katalánok nem mondanak le az önrendelkezéshez való jogukról. "Senki sem mondja, hogy könnyű lesz, de a visszavonulás nem lehetőség" - jelentette ki.

A Katalán Nemzetgyűlés (ANC) nevű függetlenségi civil szervezet szombaton szerte Katalóniában megmozdulásokat kezdeményezett azért, hogy követeljék a hivatalban lévő katalán kormánytól: a tavalyi függetlenségi nyilatkozatot tegyék közzé a hivatalos közlönyben, mert az sosem történt meg, és így nem is lépett hatályba a határozat. Ennek érdekében a civilek aláírásgyűjtést is indítottak.

2017. október 27-én a barcelonai katalán autonóm parlament függetlenségpárti többsége megszavazta a "Katalán Köztársaság" függetlenségét kinyilvánító javaslatot, hivatkozva arra, hogy az október 1-jén - az alkotmánybíróság felfüggesztő határozata ellenére megrendezett, és rendőri erőszakba torkollt - népszavazáson Katalónia elnyerte a jogot, hogy függetlenné váljon.

Erre válaszul még aznap a spanyol parlament felsőháza, a szenátus az alkotmány 155-ös cikkére hivatkozva jóváhagyta, hogy a spanyol kormány feloszlassa a katalán parlamentet, előrehozott helyi parlamenti választásokat írjon ki, és ideiglenesen átvegye az irányítást Katalónia felett.

Néhány nappal később Carles Puigdemont leváltott katalán elnök, valamint volt kormányának több tagja elhagyta Spanyolországot, és Brüsszelbe utazott, mivel a történtek miatt bírósági eljárás indult ellenük. A maradó kormánytagok többsége előzetes letartóztatásba került.

A spanyol legfelsőbb bíróság a leváltott autonóm kormány mind a 14 tagjával szemben vádat emelt különböző bűncselekmények miatt. A legsúlyosabb, lázadás és közpénzek hűtlen kezelése vádpontokban kilencen érintettek.

A per várhatóan januárban kezdődik azokkal szemben, akik Spanyolországban vannak. A külföldön lévő politikusok ellen elfogatóparancs van érvényben.

A katalán függetlenségi nyilatkozatot az alkotmánybíróság alkotmányellenesnek találta és megsemmisítette.

(MTI)