Albán boltokat gyújtottak fel Athénban

Bekérette az albán külügyminisztérium a görög nagykövetet, mert több görög városban ért atrocitás albánokat és albán érdekeltségű cégeket - jelentették hírügynökségek csütörtökön.

Eleni Surani nagykövetet szerdán kérették be, miután Athénban és Thesszalonikiben is több albán üzletet gyújtottak fel, például egy utazási irodát is, továbbá Athénban elégettek egy albán zászlót.

A görögországi zavargások azután törtek ki, hogy vasárnap tűzharc tört ki az albán rendőrség és egy görög férfi között a görög-albán határ albániai részén fekvő, görög többségű Bularat nevű faluban.

Az október 28-ai görög nemzeti ünnepről való megemlékezés során egy görög nemzetiségű férfi kalasnyikovval elkezdett a levegőbe lövöldözni, és azt az albán rendőrök felszólítására sem hagyta abba, hanem a rendőrök ellen fordította a fegyvert. A felek közt csaknem fél órán át tartó tűzharc bontakozott ki, amelyben a férfit a rendőrök lelőtték.

Athén az ügy részleteinek kivizsgálására szólította fel Tiranát.

A két ország között gyakoriak a feszültségek, elsősorban az egymás területén élő albán és görög kisebbségekkel kapcsolatban.

(MTI)