Négy év alatt 8%-kal nőtt azon németek aránya, akik leállítanák a muszlim bevándorlást - de ez még mindig kevés

Németországban, különösen az ország keleti felében, "terjed az idegengyűlölet, s egyre többen vevők a demokráciával összeegyeztethetetlen elvekre is" – áll a DW hírportál által ismertetett átfogó felmérésben.



A DW illusztrációja - ezzel szemléltetik a képaláírás szerint azt, hogy az AfD-sek antidemokratikus nézeteket vallanak. A biztonságos határok és biztonságos haza követelése ugyanis ilyen nézetnek minősül...

A németek több mint harmada látja úgy, hogy a külföldiek csak azért költöznek az országba, hogy kihasználják a bőkezű szociális juttatásokat. A keleti országrészben még ennél magasabb, ötven százalék körüli az ezen a véleményen lévők aránya. Sokan vannak – az összes válaszolók 35,6 százaléka, és a keletiek 44,6 százaléka – akik egyetértenek azzal az állítással, hogy a külföldiek már mostanra is túlzottan felvizezték a lakosság összetételét.

A lipcsei Szélsőjobb- és Demokrácia Kutatóintézet által készített felmérés szerint főként a "muszlim- és romaelleneség" terjed, bár az adatok szerint a válaszolóknak csupán hatvan százaléka van tisztában azzal az alapigazsággal, hogy a "romák" (értsd: a cigányok) hajlamosak a bűnözésre.

A központ kétévente készít átfogó felmérést a németországi "idegengyűlöletről", s az idei közvélemény-kutatásból az derült ki, hogy növekszik az "előítéletes" (valójában utóítélet - a szerk.) emberek aránya. A válaszolók 44 százaléka ért egyet azzal az állítással, hogy meg kellene tiltani a muszlimok bevándorlását Németországba, ez az arány négy évvel ezelőtt 36 százalék volt.

Az antiszemitizmus is jelen van a német társdalomban, de csak tíz százalék körül van azok aránya, akik úgy vélik, jelenleg is túl nagy a zsidók befolyása s ugyanennyien vannak azok is, akik szerint a zsidók viselkedésük miatt nem illenek bele a német társdalomba. A felmérés készítő szerint az antiszemitizmus valós aránya tíz százaléknál magasabb, ám sok válaszoló nem vallja be "előítéletességét", mert "tudja, azt nem fogadja el a többségi társdalom" (pontosabban az efféle nemzetáruló "kutatóintézetek" terrorjától tartó németek - a szerk.).

A felmérésből az is kiderült, hogy míg a túlnyomó többség – kilencven százalék – még mindig hisz a demokráciában (annak ellenére, hogy az úgynevezett demokrácia szabadította rájuk a muszlimok millióit az akaratuk ellenére - a szerk.), közöttük is akadnak olyanok, akik "a demokráciával ellentétes nézeteket is elfogadnak", például azt, hogy a közjó érdekében korlátozni lehet egyes magánszemélyek, illetve csoportok jogait. A megkérdezettek nyolc százaléka válaszolta azt, hogy egyes körülmények között a diktatúra célszerűbb lehet, mint a demokrácia, s 11 százalék volt azok aránya, akik úgy vélték, olyan erőskezű vezetőt akarnak, aki a társadalom valamennyi tagjának érdekében erős kézzel kormányoz.

A kutatás a válaszolók pártpreferenciáit is vizsgálta, és kiderült: az "antidemokratikus és idegengyűlölő nézetek" az Alternatíva Németországért (AfD) szimpatizánsai körében voltak a legnépszerűbbek.

