Külföld :: 2018. november 18. 09:10 ::

Megkezdődtek a helyhatósági választások Szlovéniában

Reggel hét órakor nyíltak meg a szavazóhelyiségek, ahova valamivel több mint 1,7 millió szavazásra jogosult állampolgárt várnak este hét óráig.

A szlovén választók 212 – ebből 11 városi – járás élére választanak polgármestert, valamint listáról tanácstagokat. A városi járásokban 87, a vidéki járásokban 688 polgármesterjelölt, míg a városi járások tanácsaiban 4402, a vidéki járások tanácsaiban 22 ezer 309 képviselőjelölt méretteti meg magát. Amennyiben az polgármesterjelöltek egyike sem szerzi meg a választók több mint felének támogatását, akkor abban a körzetben második fordulót rendeznek a két legtöbb szavazatot szerzett jelölt részvételével.

A magyar kisebbség öt, nemzetiségileg vegyesen lakott járásban választhatja meg a nemzeti önkormányzatok tanácsának tagjait. Szlovéniában a helyhatósági választások középpontjában általában a helyi ügyek dominálnak. Az országos nagy pártok többsége általánosságban nem is szerepel jól az önkormányzati választásokon. Ez alól két párt kivétel, az Orbán-barát Janez Jansa volt miniszterelnök vezette, jelenleg ellenzékben lévő jobboldali Szlovén Demokrata Párt (SDS) és a koalícióban kormányon lévő Szociáldemokraták (SD).

Az SDS megnyerte az utolsó három helyhatósági választást, az SD 2010-ben második, 2006-ban és 2014-ben a harmadik helyen végzett. 2014-ben a szociáldemokratákat megelőzte Miro Cerar volt kormányfő pártja, a balközép Modern Közép Párt (SMC). A szlovén települések túlnyomó többsége vidéki. A 212 önkormányzatból csak 11 minősül városnak, ebből a legkisebbnek 17 ezer lakosa van. Szlovéniában alacsony az urbanizációs ráta, az egyik legalacsonyabb Európában. A kis vidéki járásokban a konzervatív pártok általában jól szerepelnek, ugyanakkor az elmúlt több mint egy évtizedben a független vagy félig független pártok és jelöltek uralták a töredezett helyi politikai közeget.

2006-ban 67 független polgármestert választottak, ez a szám 2010-ben 70-re, a legutóbbi választásokon, 2014-ben pedig 115-re emelkedett. Az SDS ekkor a szavaztok 14,3 százalékát szerezte meg, és 31 polgármesterével a legerősebb pártként zárt. Hasonló volt a helyzet a tanácsokkal is, bár az SDS jutatta be a legtöbb képviselőt az önkormányzatokba, a függetlenek itt is taroltak. Marjan Sarec újonnan megválasztott kormányfő balközép pártja, a Marjan Sarec Listája (LMS) mindössze 40 önkormányzatban indít jelöltet vasárnap.

Ezért valószínűsíthető, hogy a politikai alakulatok közül ismét Jansa pártja vagy a szociáldemokraták kerülnek ki a helyhatósági választások győzteseként. Szakértők szerint ugyanakkor a független képviselők megerősíthetik, vagy akár ki is terjeszthetik dominanciájukat. A polgármester-választások eredménye vasárnap késő estére várható, az új helyi képviselők neveit csak hétfőn hozzák nyilvánosságra.

(MTI nyomán)