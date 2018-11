Külföld :: 2018. november 18. 20:55 ::

Szörnyű szigorítások jönnek: éjjel csak akkor léphetnek le a szállásról az "alámerülni" vágyó Merkel-vendégek, ha előre szólnak

Az elutasított menedékkérők kitoloncolását szabályozó előírások szigorítására készül a német kormány – írta a Bild am Sonntag című vasárnapi német lap. A szövetségi belügyminisztérium még nem nyilvános javaslatcsomagjára hivatkozva azt írták, hogy a kitoloncolások számának növelése érdekében egy sor szigorításra lehet számítani a közeljövőben.

A tervezett intézkedések között szerepel, hogy az ország elhagyására kötelezett menedékkérők csak akkor hagyhatják el szállásukat éjfél és reggel hat óra között, ha ezt előre bejelentik. A Hessen és Alsó-Szászország tartományban már alkalmazott szabály célja az, hogy megelőzze a kitoloncolásra jelölt elutasított menedékkérők eltűnését, visszaszorítsa „az alámerülés jelenségét” – áll a minisztériumi dokumentumban.



Ausztriából érkezett bevándorlók Wegscheidnál átlépik a német határt (Fotó: MTI/EPA/Sebastian Kahnert)

Tervezik egy elektronikus kártya rendszeresítését is, amelyet a postai küldemények átvételéhez kell használni. Így nyomon lehet követni, hogy az elutasított menedékkérők mikor veszik át a távozásra felszólító hatósági határozatot. Továbbá kifejlesztenek egy országos adatbázist, amelynek révén jobban össze lehet hangolni az elutasított menedékkérőkkel foglalkozó szövetségi és tartományi szervek munkáját, és minden tartományban kialakítanak egy központot a kitoloncolások megszervezésére.

A reformcsomagban az is szerepel, hogy az új típusú befogadóállomásokon – a megérkezés, a döntés és a visszatérítés jelentésű német szavak első betűi alapján AnkER (magyarul: horgony) központoknak nevezett intézményekben – rendszeresítik az állandó orvosi szolgálatot, így bármikor meg lehet vizsgálni a kitoloncolásra jelölt emberek egészségi alkalmasságát, és nem lehet a vizsgálatra hivatkozva hátráltatni az eljárást.

Az elutasított menedékkérőket a hazájukba vagy az EU-s – úgynevezett dublini – szabályok alapján a kérelmük elbírálására illetékes európai országba szállítják Németországból, rendszerint repülővel. A belügyminisztérium ezzel az utaztatási móddal kapcsolatban is tervez újításokat, például azt, hogy a név megadása nélkül foglalnak helyeket járatokra. Így nem vész kárba a repülőjegy, ha egy elutasított menedékkérő „alámerül”, mert a helyet be lehet tölteni egy másik kitoloncolásra jelölt személlyel – áll a Bild am Sonntag beszámolójában.

Németországban a menedékjogi kérelmek 35-40 százalékát elutasítják, de az elutasított kérelmek számához képest kevés embert juttatnak vissza a hazájukba vagy az ügyükben illetékes EU-s tagállamba. Tavaly mintegy 24 ezer embert toloncoltak ki, és további 30 ezren önként távoztak, az elutasított menedékjogi kérelmek száma pedig meghaladta a 230 ezret.

(MTI)