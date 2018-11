Külföld :: 2018. november 19. 14:18 ::

Egy észak-koreai tábornok fia szerint a fiatal nemzedék semmiféle hűséget nem érez az uralkodó iránt

A fiatal nemzedék semmiféle hűséget sem érez Kim Dzsong Un iránt – mondta a japán médiának egy észak-koreai tábornok fia, aki a múlt évben dezertált Dél-Koreába, miközben golyózáport zúdítottak rá a határőrök.

Oh Csong Szong tavaly Panmindzsonnál szökött át a határon. Az őt üldöző határőrök tüzet nyitottak rá, de sikerült átfutnia a demarkációs vonal túloldalára, dél-koreai területre. A férfit súlyos sebesülésekkel szállították egy dél-koreai kórházba. A határincidensről készült videofelvétel bejárta a világsajtót.

A 25 éves Oh a Szankei Sinbun japán lapnak nyilatkozott először az eset óta. Személyazonosságát a japán hírszerzés is megerősítette. Oh elmondta: annak ellenére, hogy a kiváltságosok életét élte odahaza, nem érzett semmiféle hűséget az észak-koreai rezsim iránt. „Észak-Koreában az emberek, különösen a fiatalok közönyösek egymás iránt, nem érdekli őket a politika, sem a vezetők, és csírája sincs bennük a lojalitásnak” – állította. Szerinte valószínűleg nemzedéke 80 százaléka érez így.

A volt katona tagadta a dél-koreai média értesülését, amely szerint hazájában gyilkosság miatt körözik. Azt mondta, hogy összekülönbözött barátaival, majd alkoholba fojtotta bánatát. Ezt követően elindult, hogy visszatérjen őrhelyére, de megijedt attól, hogy kivégezhetik, így inkább elmenekült. Oh hangsúlyozta, hogy nem bánta meg döntését.

Az őt kezelő dél-koreai orvos a múlt hónapban azt mondta, hogy egykori páciense munkát talált magának, és autót vett.

(MTI)