Az információkat a belbiztonsági tárca tisztségviselői egy telefonos konferencián közölték újságírókkal. Mint elmondták: „a karaván tagjainak többsége nem nő és gyermek, hanem egyedülálló fiatal férfi”. A nőket és a gyermekeket előre küldték, hogy elsőként ők jelenjenek meg az amerikai határnál, rokonszenvet ébresztve mind a mexikóiakban, mind az amerikaiakban – állították. A belbiztonsági szakemberek szerint jelenleg mintegy hatezer migráns tartózkodik Tijuanában, amely a kaliforniai San Diegóval szemben, a mexikói oldalon fekszik.

Közben a Tijuanában is egyre indulatosabb a helyezet, ugyanis a mexikói város utcáin a helybéliek felvonulással tiltakoztak a migránsok ellen. A tüntetők Donald Trump amerikai elnök jelszavát – Amerika az első! – kölcsönözve azt skandálták: “Mexikó az első!” Az NPR riportere által megszólaltatott tijuanaiak egyike azt mondta: “azt akarjuk, hogy a karaván menjen el innen, ezek lerohannak bennünket”.

Ő és társai a migránsokat elutasító táblákat tartottak a magasba, rajtuk a felirattal: „Nem az illegálisokra!”, „Nem az invázióra!”, „Mentsük meg Tijuanát!” és „Mexikó az első!”.

Nem alaptalan az a félelmük, hogy a migránsok valószínűleg sokáig maradnak Tijuanában: az Egyesült Államok területére illegálisan nem léphetnek be, menedékkérelmük elbírálása azonban hónapokig eltarthat, kivált most, hogy az amerikai kormányzat november elején lépéseket tett, hogy megnehezítse a menedékkérők bejutását. Ezt támasztja alá a Fox televízió szerint Juan Manuel Gastélum tijuanai polgármester kijelentése, aki trógereknek nevezte a migránskaraván tagjait, és hétfőn azt mondta: a városvezetés azzal számol, hogy a migránsok még legalább hat hónapig Tijuanában lesznek.

Unfortunately, some members of the caravan are purposely causing disruptions at our border ports of entry. There is a legal and illegal way to enter the US. We have deployed additional forces to protect our border. We will enforce all our laws.