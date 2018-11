Külföld :: 2018. november 24. 16:20 ::

A tót államfő már nagyon várja Ukrajna EU- és NATO-tagságát

"Szlovákia" már nagyon várja, hogy Ukrajna az EU és a NATO tagja legyen – jelentette ki Andrej Kiska államfő a kijevi hivatalos útján pénteken.

Miután tárgyalt Petro Porosenko ukrán elnökkel, Kiska hozzátette, hogy Ukrajna nagyon jó úton halad, és további reformok bevezetésére biztatta Porosenkót.

„Fontos, hogy megmagyarázzuk az embereknek, hogy ezek a reformok sokszor nem egyszerűek, sőt, fájdalmasak. Ugyanakkor azt is fontos tudni, hogy szükségesek ahhoz, hogy az EU működjön, és ennek a csodálatos projektnek a részei lehessünk, amelynek már annyi sikert és fejlesztést köszönhetünk" – mondta Kiska, és hozzátette, hogy minden nemzetközi konferencián belefoglalja a beszédébe Ukrajnát.

Az államfők arról is tárgyaltak, hogyan tudna Ukrajna fizikailag is közelebb kerülni az EU-hoz. „Nagyon örülök, hogy az ungvári reptér elsőbbséget élvez ezen a területen, és nagy örömmel várjuk, hogy mikor léphetnek a lakosaink ilyen formában is kapcsolatba egymással. A Kijev-Ungvár vonal és a későbbi, Szlovákiával kialakított járat nagyon fontos lépés" – magyarázta Kiska.

Mindkét államfő örül az egyre élénkebb üzleti kapcsolatoknak is. Porosenko ismét megköszönte a tótok uralta műállam segítségét azokban az időkben, amikor Oroszország elvágta Ukrajnát a gázellátástól. Ezzel kapcsolatban az elnökök beszéltek a Nord Stream 2 gázvezetékről is, amely szerintük inkább politikai, mint gazdasági projekt. „Teljesen egyforma álláspontot képviselünk ebben a kérdésben" – jelentette ki Porosenko.

Az ukrán elnök dicsérte "Szlovákia" tevékenységét a nemzetközi szervezetekben, különösen Miroslav Lajčák külügyminisztert az ENSZ-nagygyűlés elnökeként. Hozzátette, hogy Tótia, amely 2019-től az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (OBSE) elnöke lesz, már most nagyban hozzájárul az emberi jogok védelméhez a részleges megszállás alatt lévő krími területeken.

