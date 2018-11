Külföld :: 2018. november 24. 19:56 ::

Összefogná a világ muszlimjait az iráni elnök Amerika ellen

Hassan Róhani iráni elnök szombaton felszólította a világ muszlim közösségét, hogy fogjanak össze az Amerikai Egyesült Államok ellen – írja a Reuters.

A vallásunk és a következő generációk elleni árulás lenne, ha megadnánk magukat az Amerika vezette nyugatnak – mondta Róhani egy az iszlám egységről rendezett nemzetközi konferencián Teheránban. A beszédet élőben közvetítette a televízió is.

"Van választásunk, hogy vörös szőnyeget terítünk a bűnözők elé, vagy keményen kiállunk az igazságtalanság ellen, és hűek maradunk a prófétánkhoz, a Koránhoz és az iszlámhoz", tette még hozzá. Rosszallóan utalt az USA-Szaúd-Arábia szövetségre, a két állam közti nagy összegű szerződésekre is: készek vagyunk megvédeni a szaúdi emberek érdekeit a terrorizmussal, az agresszióval és a szuperhatalmakkal szemben, és mi nem kérünk érte 450 milliárd dollárt.

Irán és Szaúd-Arábia régóta rivalizál egymással a régió legnagyobb hatalmának pozíciójáért, a jemeni és a szíriai konfliktusba is ellenkező oldalon szállt be a két állam. Az iráni vezetést és az USA kapcsolata idén vált újra nagyon feszültté, amikor Donald Trump felmondta az iráni atomalkut, és újra kemény szankciókat vezetett be az ország ellen.

(Index)