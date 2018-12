Külföld, Zsidóbűnözés :: 2018. december 4. 16:53 ::

Izrael egyre keményebben lép fel a palesztinok ellen

Az utóbbi hetekben fokozódott a palesztinok elleni izraeli agresszió hevessége: a megszállók több alkalommal is bombázták a Gázai övezetet, izraeli katonák palesztinokra támadtak és házakat romboltak le Ciszjordániában – olvasható a Palesztin Felszabadítási Szervezet Nemzetközi Kapcsolatok Osztályának frissen napvilágot látott jelentésében.



A dokumentumból kiderül, hogy novemberben 24 palesztint öltek meg az izraeli katonák, 232-t pedig megsebesítettek. A 24 halálesetből 21 történt a blokád alatt álló Gázai övezetben, 3 palesztin pedig Ciszjordániában esett áldozatul az izraeli haderő „terrorellenes fellépésének”. Az elesettek közül 7-en a Gázai övezet déli részén lévő Hán Júnisz elleni támadás során vesztették életüket, 8-an pedig a zsidó légierő három napos légitámadásainak következtében haltak meg. 3 palesztint az állítólagos késes vagy autós támadások nyomán lőtték le izraeli katonák Ciszjordániában. 6 személy a Gázai övezetet és Izraelt elválasztó határkerítésnél zajló tüntetések során kapott halálos sebet. Az itt zajló demonstrációknak nagyon sok sebesült áldozatuk van – mutat rá a jelentés.

Az izraeli erők az elmúlt hónapban több mint 260 palesztint tartóztattak le - olvasható a dokumentumban -, akiknek többsége kiskorú, s köztük van például Adnan Ghaith, a Palesztin Hatóság jeruzsálemi palesztin kormányzója, valamint a Fatah mozgalom számos aktivistája is.

A jelentés felhívja a figyelmet arra is, hogy novemberben az izraeli hatóságok több tucat palesztin épületet semmisítettek meg: többek között 16 üzletet, egy négyemeletes, 12 lakásos házat a kelet-jeruzsálemi Shufat menekülttáborban, valamint Jeruzsálem keleti felében és Ciszjordánia úgynevezett C szektorában is számos épületet döntöttek romba.

Az izraeli megszállók más módon is igyekeztek ellehetetleníteni a palesztinok életét: Ciszjordániában fák, főként olajfák sokaságát vágták ki. Így például az izraeli hadsereg 260 olajfa kivágását rendelte el a Jordán-folyó nyugati partján található Bardala településen.

Ez év március 30. óta a korábbinál is feszültebb a helyzet a megszállt területeken. Ekkor kezdődtek el ugyanis a gázai határkerítés melletti tüntetések, melyeken a résztvevők az otthonaikból 1947/48 óta elűzött palesztinok (illetve azok leszármazottainak) hazatérését követelték. A feszültség csúcspontját május 14-én, a Nakba (a palesztin katasztrófa) 70. évfordulóján érte el, amely éppen egybeesett az amerikai nagykövetség Tel-Avivból Jeruzsálembe költöztetésével.

Ez időszak alatt, tehát március 30. óta 240 palesztin vesztette életét, és 23 000 megsebesült a tüntetések, illetve az izraeli hadsereg fegyveres fellépései nyomán. Mint ismeretes (habár a nyugati média nemigen emlegeti) a Gázai övezet 2007 júniusa óta izraeli blokád alatt áll, melynek következtében az életszínvonal hihetetlen mértékben csökkent, a munkanélküliség pedig az egekbe szökött. Izrael 2007 óta három alkalommal is háborút viselt az övezet ellen. A legutóbbi katonai akció 2014. július elején kezdődött és augusztus végén fejeződött be. A 2014-es izraeli katonai agressziónak 2200 palesztin áldozata volt, a sebesültek száma pedig meghaladta a 11 110-at.